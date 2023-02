DIC Asset : un bénéfice net en baisse

Le groupe immobilier Dic Asset a vu son bénéfice net s'effondrer l'an dernier en raison de la hausse des charges d'intérêts, des coûts et des amortissements. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a chuté de près de moitié, à 31 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mercredi. Le rapport annuel était déjà disponible mardi soir sur le site internet de la société spécialisée dans l'immobilier commercial. Les revenus locatifs nets ont en revanche progressé d'environ deux tiers, à 152 millions d'euros, sous l'impulsion notamment de l'acquisition du spécialiste de l'immobilier logistique VIB. Dic avait déjà présenté fin janvier les principaux chiffres clés de ses activités opérationnelles pour l'année écoulée ainsi que ses prévisions pour 2023. L'action a légèrement reculé dans les premiers échanges d'actions.

Pour 2023, la direction s'attend à une baisse des résultats en raison des conditions de marché difficiles. Compte tenu de l'évolution de l'environnement des taux d'intérêt et des effets toujours incertains d'un affaiblissement de la conjoncture sur la demande immobilière en Allemagne, il faut s'attendre à des retards dans les achats et les ventes, en particulier au premier semestre, a-t-on indiqué.

Pour l'année en cours, le groupe immobilier commercial vise donc un bénéfice d'exploitation, mesuré par ce que l'on appelle le Funds from Operation (FFO), qui exclut par exemple les amortissements, les plus ou moins-values sur les ventes et d'autres effets uniques, de 90 et 97 millions d'euros.

Dic prévoit de vendre cette année des biens immobiliers pour un volume d'environ 400 à 700 millions d'euros. Malgré les ventes prévues, les revenus locatifs bruts devraient passer de 176 millions l'an dernier à 185-195 millions d'euros. Parallèlement, la société prévoit une baisse des revenus issus de la gestion immobilière. Ceux-ci devraient passer d'environ 88 millions à 70-80 millions d'euros.

L'analyste Philipp Kaiser de Warburg Research s'attend à un début d'année mitigé sur le marché des transactions. L'inflation reste élevée et les taux d'intérêt devraient continuer à augmenter pour le moment. En 2023, l'accent devrait être mis sur la réduction de la dette, selon Kaiser. La vente d'actifs devrait toutefois s'avérer assez difficile au cours de l'année.Dic serait toutefois bien positionné pour traverser cette période relativement sans dommages.

L'analyste Andre Remke de la Baader Bank est également d'avis que les ventes immobilières de cette année seront décisives en termes de désendettement dans un marché des transactions faible. Selon lui, les chiffres définitifs de Dic ont confirmé les résultats provisoires et les perspectives prudentes pour l'ensemble de l'année 2023.

L'année dernière, le résultat d'exploitation a augmenté de 7% pour atteindre 114 millions d'euros, comme annoncé précédemment en 2022. Ce résultat se situait dans le bas de la fourchette de 114 à 117 millions d'euros, qui avait été revue à la baisse en novembre. Les actifs sous gestion ont atteint le niveau record de 14,7 milliards d'euros, selon les informations fournies. Dic Assets a l'intention de verser à ses actionnaires un dividende de 0,75 euro par action pour l'année écoulée, soit le même niveau que l'année précédente. L'année dernière, Dic s'était assuré une participation majoritaire dans VIB Vermögen /mne/zb/lew.