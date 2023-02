WDH : l'augmentation des amortissements, des coûts et des intérêts pèse sur le bénéfice de DIC Asset

(Correction d'une faute de frappe dans le premier paragraphe : rapport d'activité)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le groupe immobilier DIC Asset a vu son bénéfice net baisser en raison de l'augmentation de ses coûts, de la hausse de ses charges d'intérêts et de l'augmentation de ses amortissements. Le bénéfice a chuté de près de moitié, à 31 millions d'euros, selon le rapport annuel publié mardi soir sur le site internet de la société spécialisée dans l'immobilier commercial. Les revenus locatifs nets ont en revanche progressé d'environ deux tiers, à 152 millions d'euros, sous l'impulsion notamment de l'acquisition du spécialiste de l'immobilier logistique Vib. L'entreprise avait déjà présenté fin janvier les principaux chiffres clés de ses activités opérationnelles pour l'année écoulée ainsi que ses prévisions pour 2023.

Le résultat d'exploitation, mesuré par ce que l'on appelle le Funds from Operation (FFO), qui exclut par exemple les amortissements, les gains ou les pertes sur les ventes et d'autres effets uniques, a augmenté de 7% à 114 millions d'euros. Ce résultat se situe dans le bas de la fourchette de 114 à 117 millions d'euros, qui avait été revue à la baisse en novembre. Pour 2023, la direction s'attend toutefois à une baisse du résultat en raison des conditions de marché difficiles. Compte tenu de l'évolution de l'environnement des taux d'intérêt et de l'impact toujours incertain d'un affaiblissement de la conjoncture sur la demande immobilière en Allemagne, il faut s'attendre à des retards dans les achats et les ventes, en particulier au premier semestre./zb/he