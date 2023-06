DICE Therapeutics, Inc. : Needham & Co. n'est plus à l'achat

Dice Therapeutics, Inc, anciennement Dice Molecules Holdings LLC, est une société biopharmaceutique. La société exploite sa plateforme technologique pour construire un pipeline de candidats thérapeutiques oraux pour traiter les maladies chroniques en immunologie et dans d'autres domaines thérapeutiques. Elle se concentre sur le développement de produits thérapeutiques oraux contre des cibles bien validées en immunologie. Sa plateforme, qu'elle appelle DELSCAPE, est conçue pour découvrir de petites molécules orales sélectives ayant le potentiel de moduler les interactions protéine-protéine (IPP) comme des produits biologiques systémiques. Sa plateforme DELSCAPE vise à concevoir et à développer un pipeline de petites molécules thérapeutiques orales contre des cibles biologiques validées afin de traiter les maladies chroniques en immunologie et dans d'autres domaines thérapeutiques. Elle développe également un candidat thérapeutique pour les indications d'immuno-oncologie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale