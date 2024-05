DICK'S Sporting Goods, Inc. est un détaillant d'articles de sport omnicanal. La société sert les athlètes et les amateurs de plein air dans plus de 850 magasins DICK'S Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands, Moosejaw, Going Going Gone ! et Warehouse Sale, en ligne et par l'intermédiaire de l'application mobile DICK'S. La société possède et exploite également DICK'S House of Sport et Golf Galaxy Performance Center, ainsi que GameChanger, une application mobile de sports pour les jeunes pour la programmation, les communications, le pointage en direct et le streaming vidéo. L'entreprise propose une grande variété de marques nationales, notamment adidas, Asics, Brooks, Callaway Golf, Carhartt, Columbia, Easton, Hoka, Jordan, New Balance et Nike. Les marques verticales de l'entreprise comprennent des marques qu'elle possède dans ses magasins et en ligne, telles que Alpine Design, CALIA, DSG, ETHOS, Fitness Gear, MAXFLI, Nishiki, Quest, Top-Flite et Walter Hagen, ainsi que des marques qu'elle exploite sous licence de tiers.

Secteur Détaillants autres spécialités