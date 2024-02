Dicker Data Limited est un distributeur de matériel technologique, de logiciels et de cloud basé en Australie. La société opère à travers deux segments : Les opérations australiennes et néo-zélandaises. Elle fournit une gamme de solutions, qui comprend l'accès et la surveillance, les accessoires, la sauvegarde et la récupération, les applications d'entreprise, les moniteurs d'entreprise, le cloud, les composants, le centre de données, la gestion des données, les ordinateurs de bureau, les jeux, l'Internet des objets (IoT), les réseaux, les ordinateurs portables, les périphériques, les imprimantes, le pro AV et les écrans, les solutions d'alimentation, le travail à distance, les scanners et la mobilité, la sécurité, l'alimentation sans coupure (UPS), les stations de travail, le stockage, les serveurs et la vidéoconférence. La société distribue un portefeuille de produits provenant des fournisseurs de technologies, notamment Cisco, Citrix, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, HP, Lenovo, Microsoft et d'autres marques. Ses filiales comprennent Express Data Holdings Pty Ltd, Dicker Data Financial Services Pty Ltd, Dicker Data GP Pty Ltd, Dicker Data New Zealand Ltd et Exeed Ltd.

Secteur Matériel informatique