Que se passe-t-il chez Didi Global ? On lit dans le Wall Street Journal qu'à peine arrivé, le chinois envisagerait déjà de se retirer de la cote américaine pour apaiser les régulateurs chinois et dédommager les investisseurs pour les pertes subies depuis l'introduction. Dans Reuters, on lit que Didi Global a démenti l'information selon laquelle elle envisagerait de devenir privée.

