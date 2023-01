Exclusif - La Chine va autoriser la remise en ligne des applications Didi, dernier signe de dégel réglementaire - sources

Didi attend l'approbation des autorités pour reprendre l'enregistrement de nouveaux utilisateurs et le téléchargement de ses 25 applications interdites en Chine. Il s'agit d'une étape clé pour reprendre une activité normale depuis le début de ses problèmes réglementaires à la mi-2021.

La levée de l'interdiction d'enregistrement de nouveaux utilisateurs et la reprise des applications pour ses services phares de covoiturage et ses autres activités pourraient avoir lieu avant le Nouvel An lunaire qui commence le 22 janvier, ont déclaré quatre des sources.

La période de vacances d'une semaine en Chine aiderait Didi à commencer à attirer de nouveaux clients pour ses activités et à travailler à leur retour à la normale, ont ajouté deux des sources.

Une levée de l'interdiction des apps Didi interviendrait alors que les décideurs chinois cherchent à restaurer la confiance du secteur privé et comptent sur l'industrie technologique pour aider à stimuler l'activité économique qui a été ravagée par la pandémie de COVID-19.

Le rétablissement des applications marquerait également l'achèvement par Didi de son remaniement réglementaire de près de deux ans, et interviendrait après que le puissant chien de garde du cyberespace, la Cyberspace Administration of China (CAC), ait imposé en juillet une amende de 1,2 milliard de dollars à la société.

Didi n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La CAC et le Bureau d'information du Conseil d'État, qui traite les questions relatives aux médias pour le gouvernement, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.