Jean Liu, cofondatrice de Didi Global Inc., a quitté ses fonctions de présidente et de directrice du conseil d'administration de la plus grande entreprise chinoise de covoiturage pour assumer un nouveau rôle, selon une note interne de l'entreprise.

Didi, qui est considéré comme la réponse de la Chine à Uber mais qui a fait l'objet d'une surveillance réglementaire prolongée, n'aura plus de poste de président, indique la note consultée par Reuters.

Liu, une ancienne banquière de Goldman Sachs qui a été à la tête de Didi pendant une décennie, assumera un nouveau rôle en tant que "partenaire permanent" et conservera ses fonctions actuelles, y compris celle de chef des ressources humaines, ont déclaré Liu et le PDG Will Cheng dans la lettre interne envoyée aux employés dimanche.

"J'espère pouvoir me concentrer davantage sur le développement à long terme de l'entreprise à l'avenir", a déclaré Mme Liu dans la lettre, citant les talents et la responsabilité sociale de l'entreprise comme domaines d'action prioritaires.

Liu, la fille du fondateur de Lenovo Group, Liu Chuanzhi, a été fortement impliquée dans les décisions financières clés de l'entreprise, y compris sa fusion avec Kuaidi, soutenu par Alibaba Group Holding Ltd, en 2015, son rachat des activités d'Uber Technologies Inc en Chine, et la levée de fonds auprès d'investisseurs, y compris Apple Inc. En 2021, Didi s'est retrouvé sous le feu des projecteurs de l'autorité chinoise de régulation du cyberespace pour avoir cherché à lancer une offre publique initiale aux États-Unis sans en avoir obtenu l'autorisation, ce qui a donné lieu à une enquête qui lui a interdit d'ajouter de nouveaux utilisateurs et a entraîné le retrait de nombreuses applications de Didi des principaux magasins d'applications.

En juillet 2022, l'entreprise a été sanctionnée par une amende de 1,2 milliard de dollars pour violation de la sécurité des données. Didi a commencé à se remettre de ses problèmes réglementaires au début de l'année 2023, lorsqu'elle a reçu l'autorisation de relancer ses applications. (Reportage de Liam Mo, Sarah Wu et Qiaoyi Li ; Rédaction de Susan Fenton)