DiDi Global Inc. est une société basée en Chine dont l'activité principale est l'exploitation d'une plateforme technologique de mobilité. La société se concentre sur la mobilité partagée, en fournissant aux consommateurs une gamme de services de mobilité. La société opère dans trois secteurs : China Mobility, International et Other Initiatives. Le segment China Mobility comprend principalement les services de covoiturage, de taxi, de chauffeur et d'attelage. Le segment International comprend les services de covoiturage et de livraison de nourriture sur les marchés internationaux, en dehors de la Chine. Le segment Autres initiatives comprend principalement le partage de vélos et de vélos électriques (e-bike), le fret intra-urbain, les achats groupés communautaires, la conduite autonome, les services financiers et les solutions automobiles, telles que la recharge, le ravitaillement, l'entretien et la réparation.

Secteur Logiciels