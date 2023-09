Les revenus de la société chinoise Didi Chuxing ont augmenté de 52,6 % au cours du trimestre avril-juin par rapport à l'année précédente pour atteindre 48,8 milliards de yuans (6,65 milliards de dollars), car la société de covoiturage est sortie d'une répression réglementaire et la demande a rebondi avec la fin des restrictions strictes de la loi COVID-19.

Didi a enregistré une perte nette de 300 millions de yuans, a indiqué la société dans un communiqué samedi.

La société, lancée à Pékin en 2012 et soutenue par des investisseurs de premier plan comme Alibaba, Tencent et SoftBank Group, s'est heurtée aux régulateurs de la puissante Cyberspace Administration of China lorsqu'elle a poursuivi en 2021 son projet d'introduction en bourse aux Etats-Unis contre l'avis du régulateur, ont déclaré des sources à Reuters. L'entreprise a été radiée de la Bourse de New York l'année dernière.

Didi a commencé à sortir de ses problèmes réglementaires au début de l'année, après que la Chine a annoncé la fin d'une enquête sur la cybersécurité de l'entreprise et l'a autorisée à restaurer ses applications dans les magasins d'applications mobiles.

La société a déclaré qu'elle prévoyait "de s'engager plus activement auprès de nos consommateurs et de nos conducteurs pour le reste de l'année 2023 grâce à une promotion efficace et à des offres de produits plus diversifiées et plus abordables." (1 $ = 7,3430 yuans chinois renminbi) (Reportage de Yelin Mo et Brenda Goh ; Rédaction de William Mallard)