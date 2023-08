Diebold Nixdorf, Incorporated propose un portefeuille de solutions conçues pour automatiser, numériser et transformer la manière dont les gens effectuent leurs opérations bancaires et leurs achats. Les segments de la société comprennent la banque et la vente au détail. Le secteur bancaire fournit des solutions intégrées aux institutions financières de toutes tailles. Le portefeuille de produits bancaires comprend des recycleurs et distributeurs de billets, des terminaux de dépôt intelligents, des technologies d'automatisation des guichets et des kiosques. Le portefeuille de produits du segment Retail comprend des terminaux modulaires et intégrés, tout-en-un, de point de vente (POS) et de libre-service qui répondent à l'évolution des parcours d'achat des consommateurs, ainsi qu'aux besoins d'automatisation des détaillants et du personnel des magasins. La suite logicielle DN Vynamic pour les détaillants fournit une solution complète, modulaire et ouverte allant de la caisse du magasin à des solutions sur plusieurs canaux qui améliorent les processus de bout en bout du magasin.

Secteur Matériel informatique