Dolfines : H1 : un semestre à oublier dans le activités pétrolières

Dans les énergies renouvelables, rien de nouveau depuis le compte rendu positif publié en début de mois.

Dans le pétrole et le gaz, Dolfines a été fortement pénalisé par la chute des prix du pétrole. A titre de comparaison, le chiffre d’affaires de CGG a baissé de 20% en glissement annuel. Bien que ses activités soient censées être plus récurrentes (forage pour Dolfines/exploration pour CGG), sa petite taille et la concentration de ses clients/contrats rendent Dolfines plus vulnérable aux changements soudains de l’environnement. Reste à espérer qu’il en sera de même au moment de la reprise…