Dietswell : Résultats du 1er semestre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 30 octobre 2020

DOLFINES

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020

DOLFINES (anciennement DIETSWELL), spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2020.

Par ailleurs, suite à la décision de l'Assemblée Générale du 15 septembre 2020 de DIETSWELL de modifier sa dénomination sociale en DOLFINES, Euronext GrowthTM a indiqué dans un avis du 29 octobre qu'à compter du 30 octobre 2020, les caractéristiques de cotation des actions de DOLFINES seront les suivantes :

Nouveau libellé : DOLFINES

Nouveau mnémonique : ALDOL

Code ISIN: FR0010377127.

Comme indiqué fin août, l'activité et les résultats du 1er semestre 2020 sont marqués par l'impact de la contraction massive, au cours de cette période, de l'activité économique mondiale sur l'industrie pétrolière et gazière, ces effets devant se prolonger sur le second semestre.

Principales données (revue limitée sans certification)

(Millions d'euros, normes françaises) S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 1,5 3,0 EBITDA1 (1,1) (0,3) Résultat net (1,3) (0,5) Au 30 juin 2020 Au 30 juin 2019 Dette financière nette

Trésorerie

Fonds propres 0,4

0,7



2,82 0,6

0,8



4,92

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant provisions et dépréciations

2 Y compris avances conditionnées ADEME de 1,7 M€ au 30 juin 2020 et de 1,4 M€ au 30 juin 2019

Au-delà de ces résultats, DOLFINES rappelait, dans sa communication du 5 octobre dernier sur le changement de dénomination sociale de « DIETSWELL » en « DOLFINES », trois dynamiques importantes à l'œuvre :

Renforcement de la structure financière, avec une baisse de la dette financière brute, passant de 1,38 M€ à fin 2019 à 0,84 M€ à fin juillet 2020 et une augmentation de la trésorerie disponible qui s'établissait à fin juillet 2020 à 0,80 M€ contre 0,31 M€ à fin 2019 ;

Dans les Energies Nouvelles, intensification de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de co-développement du flotteur semi-submersible TrussFloat™ avec un grand acteur du secteur de l'énergie et pouvant conduire, le cas échéant, à un adossement industriel ;

L'activité Oil & Gas reste un support de rebond important, avec notamment de nombreux nouveaux contrats à l'international pour FACTORIG, qui s'apprête à lancer son nouveau logiciel « DIGIFACT » tirant les conséquences de la transformation digitale de l'industrie Oil & Gas, et la signature d'un nouveau contrat sur un projet de Géothermie en Guadeloupe.

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES (anciennement DIETSWELL) est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Grâce à des équipes d'experts et à une structure flexible et réactive, DOLFINES propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DOLFINES effectue également des audits de haut niveau ainsi que des études pour le design d'équipements de forage et structures offshore, y compris pour l'industrie éolienne. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS 29001 et ISO 14001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

DOLFINES

Delphine BARDELET GUEJO

Directrice Administrative et Financière

delphine.bardelet@dolfines.com

COMALTO

Jean-François CARMINATI

Relations actionnaires et médias

06 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com

