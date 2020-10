Dolfines : L'accent reste mis sur l'éolien flottant, rebond dans le secteur de l'inspection

Le changement de dénomination étant désormais acté, le groupe confirme intensifier ses efforts pour développer son flotteur (TrussFloat). Le co-développement de ce dernier avec un partenaire industriel demeure, selon nous, le scénario idéal. Le communiqué de presse mentionne que le flotteur pourrait faire partie d’un projet de production d’hydrogène vert.

À titre de référence, Shell et Eneco collaborent sur un tel projet dans le cadre d’un consortium (CrossWind). Le projet Hollandse Kust Noord prévoit de développer un parc éolien offshore (759MW, 69 turbines Siemens Gamesa de 11MW) afin de faire fonctionner un électrolyseur d’hydrogène (200MW) d’ici 2023 (sans subvention). L’hydrogène renouvelable alimentera alors la raffinerie Shell (Pernis) et contribuera à décarboniser la production de produits raffinés.

Cela confirme la montée en puissance des grands groupes pétroliers européens dans le domaine des énergies renouvelables. Aujourd’hui, Total a également annoncé avoir pris une participation de 20% dans le projet de parc éolien offshore flottant Eolmed. On notera que sur les quatre projets en France, deux impliquent un major pétrolier (Eolmed : Total / Belle Ile : Shell), tandis que les deux autres sont menés par des compagnies d’électricité (Provence grand large : EDF / Leucate : Engie). Selon nous, la participation d’un grand nombre d’entreprises (à un stade aussi précoce) est une bonne chose pour les sociétés d’ingénierie telles que Dolfines.