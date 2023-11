Digerati Technologies, Inc. fournit des services en nuage spécialisés dans les communications unifiées en tant que service (UCaaS) et des solutions de connectivité à large bande pour le marché des entreprises. La gamme de produits de l'entreprise comprend un portefeuille de produits et de services de téléphonie basés sur Internet, fournis par le biais de sa plateforme d'application en nuage, ainsi qu'un réseau de communication basé sur les sessions et des services de réseau, y compris l'Internet à large bande, la fibre optique, le haut débit mobile et les solutions de réseau étendu en nuage (SD WAN). Elle fournit des services de qualité opérateur aux petites et moyennes entreprises (PME). Ses services de communication UCaaS ou en nuage comprennent la vidéoconférence, les applications mobiles, le transport de la voix sur protocole internet (VoIP) et les services VoIP personnalisés, entre autres. Les solutions de connectivité à large bande de la société pour la fourniture d'oxygène numérique sont conçues pour assurer la fiabilité, la continuité des activités et l'optimisation de la bande passante pour les entreprises qui utilisent les services de communication en nuage de la société et d'autres applications basées sur le nuage.

Secteur Services intégrés de télécommunications