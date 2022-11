Digi International dévoile le module Digi XBee RR et des services de reconception rapide, pour réduire les délais de commercialisation des concepteurs, OEM et fournisseurs de solution

Ces modules précertifiés, écoénergétiques et compacts offrent la flexibilité nécessaire pour fournir de multiples protocoles pour des applications de mise en réseau maillé dans l'automatisation des bâtiments, l'énergie connectée, la santé numérique, l'agriculture, l'automation, et l'éclairage intelligente

Digi International® (NASDAQ: DGII), un chef de file mondial des solutions de connectivité de l'internet des objets (IdO), dévoile aujourd'hui Digi XBee® RR, un module de mise en réseau sans fil pour soutenir les solutions IdO dans l'écosystème XBee. Digi XBee RR offre une disponibilité immédiate et réduit considérablement les délais de commercialisation pour les concepteurs, les OEM et les fournisseurs de solutions en fournissant une connectivité sans fil, précertifiée et prête à l'emploi et une fonctionnalité facile à ajouter. Pour les clients nécessitant une assistance immédiate dans la transition vers ce module disponible, Digi propose également ses services de reconception rapide, baptisés Digi XBee Rapid Redesign Services.

En s'appuyant sur une technologie leader du marché, le module écoénergétique et compact Digi XBee RR procure aux concepteurs la capacité de basculer entre de multiples fréquences et protocoles sans fil avec un écosystème Digi XBee entièrement interopérable afin de soutenir un éventail d'applications, comme l'automatisation des bâtiments, l'énergie connectée, la santé numérique, l'éclairage intelligent, et autres.

Ce module immédiatement disponible fraie la voie à de nouvelles options de développement de produits

Les modules Digi XBee RR sont en stock et peuvent être commandés dès aujourd'hui pour une livraison immédiate auprès du réseau mondial de distributeurs Digi. La gamme XBee RR comprend des modules avec différents facteurs de forme, protocoles sans fil et options d'antenne afin de fournir une transition facile à partir des conceptions XBee 3 existantes.

"La sortie du XBee RR procure aux ingénieurs et aux développeurs un module sans fil précertifié et immédiatement disponible dans ce qui a été un environnement très compliqué et limité en composants", déclare Steve Ericson, vice-président et directeur général de la division OEM Solutions de Digi. "En plus du module immédiatement disponible Digi XBee RR, Digi propose sa passerelle IX15 et son Digi Remote Manager®, fournissant ainsi aux développeurs une solution IdO complète de dispositif vers le cloud."

Depuis le calcul périphérique jusqu'à la future migration, les avantages en termes de taille, poids, puissance et performance de Digi XBee RR sont idéaux pour une connectivité évolutive des dispositifs. Avec Digi Remote Manager, les gestionnaires de réseau peuvent aisément configurer, surveiller et contrôler les modules Digi XBee RR via une passerelle depuis une plateforme centrale unique. Les fonctionnalités de sécurité, d'identité et de confidentialité des données de Built-in Digi TrustFence® s'appuient sur plus de 175 commandes afin de protéger contre les cybermenaces d'aujourd'hui et de demain. La Digi XBee Mobile App et les outils logiciels Digi XCTU® simplifient l'installation, la configuration, les tests, et la fonctionnalité d'ajout et de modification.

Une aide d'experts disponibles pour accélérer la mise sur le marché

Afin d'accompagner pleinement les clients durant la conception Digi XBee RR, Digi Wireless Design Services offre un service de reconception rapide Digi XBee Rapid Redesign Service. Ces services incluent une consultation conceptuelle, un plan de transition personnalisé pour remplacer un module intégré existant, et des tests pour la production accidentelle d'EMI.

Le logiciel, les passerelles et la connectivité nuagique de l'écosystème Digi XBee fournissent un soutien sans précédent aux systèmes de mise en réseau à courte portée avec les protocoles ZigBee®, 802.15.4, et le protocole breveté de Digi, DigiMesh ®, et avec le provisionnement Bluetooth.

Digi XBee RR est disponible dès maintenant. Pour plus d'informations, visitez: https://www.digi.com/xbee-rr

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. La société aide ses clients à créer des produits connectés de prochaine génération, ainsi qu’à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, Digi a déjà permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d’objets. Pour en savoir plus, visitez www.digi.com.

