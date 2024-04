Le système sur module polyvalent, sans fil et sécurisé basé sur le processeur STM32MP25 de STMicroelectronics améliore l’efficience, réduit les coûts et permet un traitement en périphérie pour de nouveaux appareils innovants

Digi International (NASDAQ : DGII, www.digi.com), un chef de file mondial des produits et services de connectivité de l’internet des objets (IoT), s'apprête à présenter son système sur module Digi ConnectCore® MP25 sans fil et très économe en énergie à l'Embedded World 2024. Doté de capacités d’IA et d’apprentissage automatique, avec une unité de traitement neuronal intégrée et un processeur de signal d’image, le Digi ConnectCore MP25 est conçu pour les applications de vision par ordinateur de nouvelle génération dans des secteurs critiques tels que l’industrie, la médecine, l’énergie et les transports. Le module fournit une connectivité sans fil hautement fiable et une mise en réseau sensible au temps (TSN), le rendant ainsi parfait pour les appareils portables intelligents et l’Industrie 4.0.

Basé sur le processeur STM32MP25 MPU de STMicroelectronics, le Digi ConnectCore MP25 est conçu pour rationaliser le développement d’applications avec des exigences strictes afin d'améliorer l’efficience, réduire les coûts, stimuler l’innovation et optimiser la satisfaction du client final.

« Le STM32MP25 MPU est un MPU 64 bits de qualité industrielle pour l’industrie 4.0 sécurisée et les applications de calcul de pointe qui nécessitent des capacités multimédia haut de gamme », déclare Stéphane Henry, General-Purpose Microprocessors Division General Manager, STMicroelectronics. « Membre du ST Partner Program, Digi collabore activement avec STMicroelectronics. Ils ont intégré ce processeur haute performance dans leur famille de solutions de systèmes sur modules Digi ConnectCore dès qu’il a été disponible, et nous sommes ravis qu’ils soient parmi les premiers à lancer un module pour la communauté des développeurs. Cette approche étoffe leur famille ConnectCore MP1, aujourd'hui disponible avec une option de performances plus élevées. »

« Le lancement du Digi ConnectCore MP25 marque un moment crucial pour répondre à l’évolution des besoins des industries dans le monde entier », déclare Andreas Burghart, Senior Product Manager, Digi International. « Avec sa conception robuste, ses vastes options de connectivité et ses fonctionnalités innovantes, y compris la sécurité avancée, le ConnectCore MP25 illustre notre engagement à fournir des solutions qui simplifient le développement d’applications et optimisent l’efficience opérationnelle et la satisfaction des clients dans un écosystème en constante évolution. »

Doté d’une architecture innovante, le Digi ConnectCore MP25 dispose de deux cœurs Cortex-A35 fonctionnant à 1,5 GHz, complétés par un cœur Cortex-M33 et un Cortex-M0+. Amélioré avec une unité de traitement neuronal (NPU) AI/ML fournissant 1,35 TOPS et un processeur de signal d’image (ISP), le système sur modèle fournit des capacités d’apprentissage automatique accélérées pour les applications avancées. Ses options de connectivité complètes comprennent les technologies sans fil 802.11ac Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2, ainsi qu'une intégration cellulaire optimale pour des possibilités étendues. Le facteur de forme Digi SMTplus ultra-compact (30 x 30 mm) et les plages de température industrielles (-40 à +85 °C) garantissent la fiabilité dans les environnements les plus difficiles, ce qui en fait un excellent choix pour une grande variété d’applications IoT.

« Alors que l'écosystème de l’IoT continue d’évoluer, Digi reste déterminé à fournir des solutions qui non seulement répondent aux besoins d’aujourd’hui, mais anticipent également ceux de demain », poursuit Burghart. « Grâce à Digi ConnectCore MP25, nous donnons aux développeurs d’appareils l’intelligence de pointe, les fonctionnalités de sécurité et d’autres outils et technologies à l’épreuve du temps nécessaires pour stimuler une innovation d'avant-garde et générer une valeur exceptionnelle pour leurs clients. ».”

Conçu pour gérer les applications les plus exigeantes, Digi ConnectCore MP25 incarne un programme de longévité de plus de dix ans, garantissant des performances et une fiabilité durables pour des cycles de vie allongés des produits. De plus, la mise en réseau sensible au temps (TSN) et la prise en charge de trois ports Ethernet gigabit, complétées par PCIe Gen2, USB 3.0, et trois interfaces CAN-FD, soulignent sa polyvalence et sa capacité d’adaptation. Bénéficiant d’une garantie de trois ans et d’un support technique mondial, ce système sur module dépasse non seulement les attentes, mais établit également une nouvelle référence en matière d’innovation et de fiabilité dans le paysage de l’IoT.

Rendez visite à l'équipe Digi International au stand 4A-131 à l'Embedded World 2024, qui se déroulera du 9 au 11 avril à Nuremberg, en Allemagne.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IoT. La société aide les entreprises à créer des produits connectés de prochaine génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Créé en 1985, Digi a déjà aidé ses clients à connecter plus de 100 millions d'objets. Pour plus d’informations, visitez https://www.digi.com.

