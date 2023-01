Digi International lance les services Digi ConnectCore®, en offrant une fondation logicielle qui rend possible la gestion et la sécurité de la famille de SOM Digi ConnectCore

Les services Cloud Digi ConnectCore® et les services de sécurité Digi ConnectCore® permettent aux OEM de créer des applications IdO hautement gérables et sécurisées tout en améliorant la qualité des produits, le support technique et l'expérience des clients avec les appareils connectés.

Le système sur module ConnectCore® MP15, qui exploite le microprocesseur STM32MP157C de STMicroelectronics, est désormais disponible en kits de développement

Digi International (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de connectivité, services et solutions IdO, a lancé aujourd'hui deux offres de services logiciels Digi ConnectCore® : les services Cloud Digi ConnectCore® et les services de sécurité Digi ConnectCore®. Ces offres permettent d'améliorer la gestion et la sécurité des appareils développés avec la gamme complète de systèmes sur modules (SOM) ConnectCore de Digi.

Les OEM d'aujourd'hui et leurs clients ont besoin de solutions matérielles/logicielles de bout en bout pour gérer activement leurs gammes d'appareils, recueillir les données des appareils sur le terrain et fournir des mises à jour en temps réel et des correctifs de sécurité si nécessaire. Les services Cloud de Digi ConnectCore offrent la facilité de gestion dont ils ont besoin pour effectuer des mises à jour logicielles sécurisées par liaison radio (OTA), accéder aux données des appareils et effectuer des diagnostics, des commandes et des contrôles à distance. Les services cloud de Digi ConnectCore fournissent également un accès API permettant la mise en place d'applications personnalisées et de tableaux de bord à distance, ce qui permet aux OEM de créer des plans de service client novateurs.

Les services de sécurité de Digi ConnectCore permettent aux OEM de maintenir la sécurité des produits tout au long de leur cycle de vie et donnent aux fabricants d'appareils les moyens de relever le défi permanent de maintenir la sécurité des produits après leur lancement. Les services comprennent l'analyse et la surveillance d'une nomenclature logicielle (SBOM) personnalisée et d'une image binaire fonctionnant sur les SOM Digi ConnectCore pour détecter les risques et les vulnérabilités de sécurité. Pour aider à remédier aux problèmes identifiés, les services fournissent un rapport sur les vulnérabilités mettant en évidence les problèmes critiques, une couche logicielle de sécurité comprenant des correctifs pour les vulnérabilités courantes et des services de conseil.

Réunis, les deux services constituent une base logicielle complète qui, associée à la famille de systèmes sur modules ConnectCore de Digi, permet aux OEM de proposer des produits IdO connectés et hautement sécurisés, avec une qualité de produit accrue, un support technique amélioré et une expérience client final renforcée. Les deux services Digi ConnectCore prennent en charge l'ensemble de la famille des systèmes sur modules Digi ConnectCore.

Digi, un partenaire agréé ST, a également annoncé la disponibilité générale de son système sur module (SOM) Digi ConnectCore MP157, qui exploite le microprocesseur STM32MP157C de STMicroelectronics et dispose d'une interface Wi-Fi/BT bi-bande entièrement intégrée. Désormais disponible en kits de développement auprès des partenaires de distribution internationaux de Digi, le mini ConnectCore MP15 est idéal pour les produits portables dotés d'une caméra et/ou d'un écran, tels que les appareils médicaux, les équipements de test environnemental, les interfaces homme-machine de niveau industriel ou les appareils sans périphérique tels que les stations de recharge pour véhicules électriques et les contrôleurs d'énergie renouvelable. En répondant au besoin de construire des produits sans fil intelligents, connectés et sécurisés pour les secteurs de la santé, du transport et de l'industrie, les SOM Digi ConnectCore MP1 offrent une flexibilité et une évolutivité inégalées. La solution hautement intégrée comprend un ensemble complet d'outils de développement, d'aide à la conception, de logiciels et de modules de sécurité pour accélérer la mise sur le marché.

« Les services Digi ConnectCore poursuivent notre mission de réduire la complexité à laquelle les OEM sont confrontés dans la mise en œuvre de solutions IdO industrielles complètes de bout en bout et de simplifier la sécurité et la gestion des appareils pour nos clients », déclare Andreas Burghart, chef de produit senior pour la division Embedded de Digi. « La combinaison de matériels et de logiciels SOM novateurs, de services basés sur le cloud et d'une sécurité complète améliore la capacité de nos clients à fournir et à gérer des solutions sécurisées et rentables et étend notre leadership dans les systèmes intégrés ».

« L'utilisation du SOM ConnectCore MP1 de Digi avec des capacités sans fil intégrées réduit considérablement la complexité de conception pour les OEM, notamment pour les entreprises qui ont conçu des produits utilisant la gamme de microcontrôleurs STM32 », déclare Jean-Philippe Moreno, responsable marketing produit chez STMicroelectronics. « Pour les développeurs qui passent maintenant à l'espace des microprocesseurs plus performants, la solution Digi SOM réduit considérablement le risque et aide à effectuer cette transition ».

