Digi International : élargit son portefeuille SOM avec l'introduction du ConnectCore 8M Mini

Digi International (NASDAQ : DGII) (www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de connectivité Internet des objets (IdO), a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa célèbre gamme de produits ConnectCore® avec le lancement du système Digi ConnectCore® 8M Mini sur module (SOM).

Le Digi ConnectCore 8M Mini est une plateforme SOM hautement intégrée et rentable basée sur le processeur d'applications NXP® i.MX 8M Mini. Affichant un équilibre optimal entre performances, puissance et coût, il est conçu pour les applications industrielles, médicales, de transport et agricoles critiques. Le Digi ConnectCore simplifie le développement de produits embarqués grâce à la mémoire intégrée, la gestion de l'alimentation, le sans fil pré-certifié, la sécurité avancée et la plateforme logicielle complète et open source Digi Embedded Yocto Linux basée sur Yocto Project™ ou Digi Embedded Android basé sur Android. En plus de différencier le produit, ces caractéristiques permettent aux fabricants d'accéder plus rapidement au marché avec des risques et des coûts réduits et de se concentrer sur leur compétence de base.

« Digi est ravi d'étendre la gamme des produits Digi ConnectCore® », a déclaré Steve Ericson, directeur général des solutions OEM chez Digi International. « Nous restons déterminés à fournir des solutions avancées qui simplifient le développement produits pour les fabricants en recherche de produits connectés sécurisés pouvant également réduire le coût de R&D. Le Digi ConnectCore 8M Mini SOM prolonge cet engagement et offre une capacité accrue tout en réduisant le coût total de possession. »

Avec les cores de traitement polyvalents et économes en énergie ARM® Cortex®-A53 et Cortex-M4, de riches fonctions multimédia (GPU 2D/3D, VPU, MIPI-DSI/CSI, SAI, PDM) et une connectivité avancée (802.11 ac, Bluetooth 5, Gigabit Ethernet), le Digi ConnectCore 8M Mini est idéal pour l'Internet des objets (IdO), l'interface homme-machine (IHM), la surveillance des équipements, l'audio/voix, l'informatique de pointe et les applications d'apprentissage automatique.

La sécurité et la longévité sont au cœur de la conception du Digi ConnectCore 8M Mini. Digi TrustFence® fournit un cadre testé et entièrement intégré de sécurité des appareils, conçu pour le long cycle de vie des appareils embarqués. De plus, le processeur i.MX 8M Mini est qualifié pour l'industrie et s’appuie sur le programme de longévité des produits de NXP, ce qui garantit une disponibilité à long terme de plus de 10 ans.

L'ensemble des fonctionnalités du Digi ConnectCore 8M Mini en fait le seul SOM parmi ses concurrents à offrir la compatibilité Bluetooth 5 et l'activation cellulaire, ainsi que le cadre de sécurité exclusif TrustFence de Digi. Ses dimensions matérielles physiques de 40 x 45 x 3,5 mm sont également parmi les plus petites de l'industrie. Pour découvrir la liste complète des fonctionnalités supplémentaires du Digi 8M Mini, cliquez ici.

Disponibilité

Les premiers kits de développement et logiciels Digi ConnectCore 8M Mini seront disponibles auprès des partenaires de distribution mondiaux dès le 15 juin 2021.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu’à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, notre société a permis à nos clients de connecter plus de 100 millions d’objets, et ce n’est pas fini. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Digi à l’adresse : www.digi.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210615005038/fr/