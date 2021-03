Digi International : reconnaît l'excellence de ses distributeurs et partenaires de distribution pour la région EMOA

Digi International (NASDAQ : DGII) (www.digi.com), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de connectivité Internet des objets (IdO), a annoncé aujourd’hui les lauréats pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, de ses Channel Awards 2020. Cette distinction est décernée aux distributeurs et partenaires de distribution, de Digi, ayant excellé dans l’apport de valeur ajoutée à leurs clients, tout en faisant considérablement avancer le marché global de l’IdO tout au long de l’année.

Les Channel Awards 2020 ont été décernés à :

Digi International reconnaît ces récipiendaires comme de précieux partenaires de distribution pour la région EMOA, et les félicite pour ces prix amplement mérités. Chaque lauréat a joué un rôle clé en contribuant au succès global de Digi International en 2020, et Digi a hâte de poursuivre sur cette lancée en 2021 et au-delà.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu’à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, notre société a permis à nos clients de connecter plus de 100 millions d’objets tout en contribuant à leur développement. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Digi à l’adresse : www.digi.com.

