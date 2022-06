Digi International rejoint le programme de partenariat STMicroelectronics pour fournir des solutions de système sur module aux marchés industriels, médicaux et des transports

Les leaders mondiaux de l’IdO dans le domaine des solutions de l’Internet des objets unissent leurs forces pour simplifier la conception de solutions d’entreprise

Digi International, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions, produits et services de connectivité d’Internet des objets (IdO), a annoncé aujourd’hui avoir rejoint le programme de partenariat STMicroelectronics pour simplifier la conception de solutions de bout en bout, réduisant ainsi les efforts de développement de produits et accélérant les délais de mise sur le marché, pour mieux répondre aux besoins commerciaux des clients.

« Alors que la transformation numérique augmente la complexité des défis de conception de produits, la participation en tant que partenaire ST agréé aidera les entreprises à déployer des solutions IdO sophistiquées, qui tirent parti de conceptions intelligentes et connectées d’informatique de périphérie », a déclaré Andreas Burghart, directeur principal produit chez Digi. « Sur des marchés fortement réglementés, tels que les transports, la santé et la fabrication, notre expertise et nos forces superposées aux produits et technologies de ST fourniront aux organisations l’évolutivité et la compatibilité dont elles ont besoin pour créer des applications IdO plus intelligentes. Nos solutions prêtes à l’emploi offrent plus de fonctionnalités avec un coût total de possession inférieur, pour les aider à libérer de nouveaux niveaux d’innovation. »

STMicroelectronics, un leader mondial des semi-conducteurs au service de clients dans tous les domaines des applications électroniques, a créé le programme de partenariat ST pour accélérer les efforts de développement de la clientèle, en identifiant et en mettant en évidence les entreprises proposant des produits et services complémentaires. De plus, le processus de certification du programme garantit que tous les partenaires sont périodiquement contrôlés et leur qualité et compétence validées. Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.st.com/partners. Pour en savoir plus, visitez : www.digi.com.

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. La société aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu’à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, Digi a permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d’objets, à ce jour, et ce n’est pas fini. Pour en savoir plus, visitez www.digi.com.

