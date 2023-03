Digi étend ses solutions IoT aux secteurs médical, énergétique intelligent et industriel avec un nouvel ajout à la gamme MP1 de systèmes sur module

Le module sans fil Digi ConnectCore MP13 prend en charge la connectivité Wifi, Bluetooth et filaire sans compromettre la flexibilité conceptuelle

Digi International (NASDAQ : DGII, www.digi.com), un chef de file mondial des solutions de connectivité de l'internet des objets (IoT) et des produits et services de connectivité, et un partenaire agréé ST, dévoile aujourd'hui le Digi ConnectCore® MP13, le petit dernier de la famille Digi ConnectCore® MP1 de systèmes sur module (SOM) conçus pour la longévité, l’évolutivité et des cycles de vie produit exigeants.

Système sur module compact, sans fil et sécurisé basé sur la MPU STM32MP133C de STMicroelectronics, le Digi ConnectCore MP13 est l’un des plus petits SOM du secteur avec Wifi 5 précertifié et Bluetooth® 5.2. Cette solution offre une connectivité rentable, flexible et fiable aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) qui cherchent à réduire les risques et les efforts de développement de produits, tout en accélérant le délai global de commercialisation d'applications pour les secteurs médical, énergétique intelligent et industriel.

Dotés du cadre de sécurité intégré Digi TrustFence® et du support logiciel Digi Embedded Yocto Linux® , les SOM Digi ConnectCore MP13 éliminent les barrières de mise en œuvre et offrent une flexibilité de conception exceptionnelle pour les applications aussi bien simples que complexes grâce au facteur de forme unique et compact Digi SMTplus® fixé en surface (29x29 mm), ce qui les rend idéaux pour les dispositifs médicaux, les passerelles industrielles, les équipements de test environnemental, les contrôleurs d’énergie renouvelable et les stations de recharge de véhicules électriques.

« Nous sommes ravis d’agrandir la famille de SOM Digi ConnectCore MP1 et de renouveler notre engagement à fournir des solutions sans fil standard et adaptées à un large éventail d’applications », déclare Andreas Burghart, responsable principal des produits, Digi. « Conçu pour la longévité, l’évolutivité et les cycles de vie produit de plus de 10 ans, le Digi ConnectCore MP13 est un ajout bien adapté à notre écosystème complet de matériel, de logiciels et de services qui aident les fabricants à développer avec succès des produits connectés. »

Les SOM Digi ConnectCore MP1 se distinguent des autres SOM en ce qu’ils offrent des solutions complètes et entièrement intégrées, qui comprennent une gamme d’outils de développement, un support de conception, des options de connectivité sans fil, des logiciels et des fonctionnalités de sécurité. Ces solutions incluent l’accès à Digi ConnectCore Cloud Services et Digi ConnectCore Security Services, qui aident à rationaliser le déploiement, la gestion des dispositifs et la maintenance continue tout au long du cycle de vie du produit.

Fonctionnalités du Digi ConnectCore MP13

STM32MP13x, Cortex-A7 @ 650 MHz unique

Option Wifi 5 802.11a/b/g/n/ac précertifié + Bluetooth 5.2 (y compris DLE)

Jusqu'à 1 Go SLC NAND flash, jusqu'à 1 Go DDR3

Consommation ultra basse et gestion de l'état de démarrage

Double connectivité Ethernet 10/100/1000

Plateforme logicielle Linux intégrée entièrement validée (Digi Embedded Yocto)

Cadre de sécurité intégrée Digi TrustFence ® avec fonctionnalités de sécurité prêtes à l'emploi

avec fonctionnalités de sécurité prêtes à l'emploi Panneau de développement standard et conception de référence de passerelle à faible coût

Fiabilité industrielle et température de fonctionnement avec une garantie matérielle de premier plan

« Avec le lancement de Digi ConnectCore MP13, Digi a créé une famille de SOM compatibles avec les connecteurs pour soutenir les microprocesseurs STM32MP1 de ST Microelectronics », déclare Dan Kobylarz, directeur principal de l'ingénierie, OEM Solutions Group, Digi. « Le ConnectCore MP13 est idéal pour le développement rapide de passerelles rentables pour les applications de ville intelligente et d'énergie intelligente, tandis que le ConnectCore MP15 prend en charge les appareils connectés avec des exigences HMI. Avec la gamme de SOM ConnectCore MP1, nos clients obtiennent le meilleur des deux mondes. »

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IoT. La société aide les entreprises à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondé en 1985, Digi aide déjà ses clients à connecter plus de 100 millions d’objets. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.digi.com.

