La nouvelle gamme Digi ConnectCore MP1 de systèmes sur modules étend les solutions IdO de Digi aux secteurs de la santé, des transports et de l'industrie

Les plus petits modules sans fil de l’industrie sont proposés avec une plateforme logicielle complète, des outils de développement, un cadre de sécurité et une aide à la conception pour accélérer les délais de mise sur le marché des fabricants

Digi International, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), un fournisseur mondial de premier plan de solutions Internet des Objets (IdO), de produits et de services de connectivité, a étendu aujourd’hui son portefeuille de solutions IdO avec la présentation officielle de sa nouvelle gamme de systèmes sur modules (system-on-modules, SOM) Digi ConnectCore® MP1. Le MP1 est le SOM STM32MP1 le plus compact de l’industrie et intègre les connectivités Wi-Fi, Bluetooth et filaire sans compromettre la flexibilité de la conception.

Cette solution est complétée par sa plateforme d’appareils connectés ainsi que ses outils de développement bien testés et son aide à la conception. Cela fait des SOM Digi ConnectCore MP1 une solution sans fil rentable pour les fabricants d’équipement d’origine (original equipment manufacturers, OEMs) qui cherchent à réduire le risque et l'effort dans leur développement de produits. Les applications Digi ConnectCore MP1 idéales comprennent les produits portables avec des caméras et/ou des écrans tels que les appareils médicaux, les équipements de tests environnementaux, les interfaces homme-machine industrielles, ou les appareils sans tête tels que les stations de recharge pour véhicules électriques, les contrôleurs d’énergie renouvelable ainsi que d’autres.

En exploitant les unités de micro traitement (micro processing units, MPUs) STM32MP1 nouvelles et éprouvées sur le marché de STMicroelectronics (STM), les SOM Digi ConnectCore MP1 offrent plus de fonctionnalités avec un coût total de propriété moindre. Le facteur de forme est inférieur à un timbre-poste (29x29 mm), ce qui est idéal pour les applications présentant des limitations en termes de facteur de forme, avec des exigences de profil bas. Cette gamme de SOM Digi ConnectCore MP1 de série introduit une évolutivité, une compatibilité et une connectivité sans fil pré-certifiée dans une solution convenant à un large éventail d’applications dans les secteurs de la santé, des transports et de l’industrie.

Le facteur de forme monté en surface unique Digi SMTplus™ offre une flexibilité de conception en rendant possible des applications plus complexes via des plots de matrice de pastilles (land grid array, LGA) et des applications moins complexes utilisant des plots crénelés sur les bords. En éliminant le besoin de connecteurs, les SOM ConnectCore réduisent la nomenclature et offrent une plus grande adaptabilité pour les applications dans les environnements à forte vibration et inhospitaliers où les connecteurs sont prohibitifs.

Un petit facteur de forme rempli de fonctionnalités de haute performance

STM32MP15x, simple/double Cortex-A7 @ 650 MHz

Cœur de traitement compagnon Cortex-M4 pour les tâches en temps réel (STM32MP15x uniquement)

Option Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 (y compris DLE) précertifiés

Jusqu’à 1 Go SLC NAND flash, jusqu’à 1 Go DDR3

Gestion unique de l’alimentation ultra-faible et de l’état de veille

Connectivité Ethernet 10/100/1000 double (Eth 10/100/1000 simple pour STM32MP15x)

Plateforme logicielle Linux intégrée entièrement validée (Digi Embedded Yocto)

Cadre de sécurité intégrée Digi TrustFence® – fonctionnalités de sécurité prêtes à l’emploi

Carte de développement standard et conception de référence de passerelle à faible coût

Fiabilité industrielle et température d’exploitation avec garantie matérielle de premier plan

« Les SOM Digi ConnectCore MP1 répondent au défi que constitue la fabrication de produits sans fil intelligents, connectés et sécurisés sur des marchés fortement réglementés tels que les secteurs de la santé, des transports et de l’industrie », a déclaré Andreas Burghart, directeur produits principal chez Digi. « Contrairement aux autres SOM, Digi ConnectCore MP1 offre une solution évolutive hautement intégrée qui englobe un jeu complet d’outils de développement, d’aide à la conception, de logiciels et de blocs de construction de sécurité pour accélérer les délais de mise sur le marché. Digi offre également des services de gestion et de sécurité à distance pour simplifier le déploiement et la maintenance continue sur tout le cycle de vie du produit. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.digi.com/ccmp1.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs de produits, services et solutions de connectivité pour les objets IoT, au niveau mondial. La société aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu’à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielles dans des environnements exigeants, avec des niveaux de sécurité et de fiabilité élevés. Fondée en 1985, Digi a permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d’objets, à ce jour, et ce n’est pas fini. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.digi.com.

