Cette nouvelle initiative permet aux techniciens professionnels d’acquérir les connaissances et l’expertise nécessaires pour se frayer un chemin à travers les infrastructures de réseau complexes et les gérer efficacement

Opengear, une société de Digi International Inc. (NASDAQ : DGII, www.digi.com) et un fournisseur de solutions de gestion hors bande sécurisées et intelligentes a annoncé aujourd’hui le lancement de son Programme de certification technique amélioré, visant à donner aux professionnels de l’informatique et aux ingénieurs réseau du réseau Opengear travaillant pour des organisations de distribution une expertise technique complète permettant de relever les défis sans cesse changeants liés aux réseaux, et ce dès le premier jour, au pire des jours et tous les jours (First Day, Worst Day, and Every Day).

Opengear launches its enhanced Technical Certification Program, providing technical professionals with the knowledge and expertise required to effectively navigate and manage complex network infrastructures. (Graphic: Business Wire)

Développé par les ingénieurs d’Opengear spécialisés dans les canaux de distribution, le Programme de certification technique est une initiative d’apprentissage en ligne robuste conçue spécifiquement pour doter les architectes solution et les ingénieurs commerciaux des compétences nécessaires pour gérer les défis liés aux réseaux les plus complexes. L’industrie faisant face à l’afflux constant de nouvelles technologies, d’architectures de réseau avancées, et à une demande accrue de résilience des réseaux, les professionnels doivent rester à l’avant-garde – en améliorant continuellement leurs compétences pour s’orienter dans les infrastructures de réseau complexes et les gérer efficacement, ainsi que pour relever les défis que représentent les technologies émergentes, les menaces de cybersécurité et la nécessité d’une automatisation robuste des réseaux.

« Le canal d’Opengear joue un rôle essentiel dans le succès de notre marché », a déclaré Tracy Collins, vice-président des ventes d’Opengear pour la région des Amériques. « C’est pourquoi nous sommes ravis de présenter notre Programme de certification technique complet, conçu pour répondre à des besoins spécifiques et pour renforcer les capacités de nos organisations de distribution. Les doter d’une connaissance approfondie des solutions d’Opengear s’inscrit dans notre engagement continu, qui est de les aider à apporter une valeur ajoutée à leurs clients finaux – engagement qui constitue une pierre angulaire de notre philosophie d’entreprise. »

S’attaquant directement aux principaux problèmes que rencontre l’industrie, le nouveau programme fournit une éducation et une formation de bout en bout, permettant aux participants d’acquérir une connaissance approfondie des produits et une bonne compréhension des solutions d’Opengear, y compris les modules OGCS, NGCS et LH. Les avantages qu’en retireront les clients seront un meilleur support, une intégration plus rapide des produits et l’accès au réseau professionnel d’un revendeur qualifié. La certification du programme permet aux organisations de distribution de bénéficier d’un avantage concurrentiel, en favorisant des déploiements réussis et efficaces des solutions d’Opengear.

Caractéristiques et avantages du Programme de certification technique d’Opengear :

Autonomisation et expertise : Fournit aux professionnels la formation technique et l’expertise nécessaires pour répondre aux exigences sans cesse changeantes liées à la gestion des réseaux en utilisant les solutions d’Opengear.





Fournit aux professionnels la formation technique et l’expertise nécessaires pour répondre aux exigences sans cesse changeantes liées à la gestion des réseaux en utilisant les solutions d’Opengear. Applications pratiques : Le programme se concentre sur des scénarios du monde réel et sur la résolution de problèmes afin de garantir l’application pratique des connaissances.





Le programme se concentre sur des scénarios du monde réel et sur la résolution de problèmes afin de garantir l’application pratique des connaissances. Accessibilité mondiale : Disponible pour les distributeurs et les organisations de distribution d’Opengear du monde entier, le programme facilite l’apprentissage et la certification, quel que soit l’emplacement géographique.





Disponible pour les distributeurs et les organisations de distribution d’Opengear du monde entier, le programme facilite l’apprentissage et la certification, quel que soit l’emplacement géographique. Apprentissage gratuit : Accessible via le Portail des partenaires d’Opengear sans frais supplémentaires.





Accessible via le Portail des partenaires d’Opengear sans frais supplémentaires. Le premier jour, au pire des jours et tous les jours : Le programme aborde les défis critiques auxquels doivent faire face les réseaux et prépare les revendeurs sur tous les fronts, des opérations de routine à la gestion de crise avec les solutions robustes d’Opengear.

« Conçu exclusivement pour les talents techniques de notre communauté de distribution, le Programme de certification technique d’Opengear est plus qu’une simple formation ; c’est un engagement à élever l’excellence technique », a déclaré Dan Baxter, directeur de l’ingénierie des ventes pour la région des Amériques chez Opengear. « Nous croyons en l’investissement dans le savoir-faire technique de nos distributeurs et revendeurs parce que dans le paysage complexe des réseaux d’aujourd’hui, une équipe certifiée signifie des organisations autonomes. Ce programme fournit à la communauté de techniciens de notre réseau les ressources techniques et la certification qu’ils méritent, favorisant une expertise qui profite à la fois à leur croissance personnelle et à la réussite de l’ensemble de leur équipe. »

Les membres ou nos organisations de distribution peuvent s’inscrire au Programme de certification technique d’Opengear en se connectant au Portail des partenaires à l’adresse https://partners.opengear.com et en accédant à la section de formation.

Pour plus d’informations sur Opengear, rendez-vous sur https://www.opengear.com/.

À propos d’Opengear

Opengear, une filiale de Digi International, fournit un accès sécurisé et résilient et une automatisation pour soutenir les infrastructures informatiques critiques, et ce dès le premier jour, au pire des jours et tous les jours (First Day, Worst Day, and Every Day). Grâce à leur présence et à leur proximité, les solutions d’Opengear permettent la fourniture, l’orchestration et la gestion à distance des périphériques réseau à l’aide de logiciels et d’équipements innovants. Les solutions d’Opengear ont gagné la confiance d’organisations mondiales dans les secteurs de la finance, de la communication numérique, de la vente au détail et de l’industrie manufacturière. La société, dont le siège social est situé dans le New Jersey, dispose également d’un centre de recherche et développement à Brisbane, en Australie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.opengear.com/.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et solutions commerciaux et essentiels de connectivité pour l’Internet des Objets (IdO). Nous aidons nos clients à créer des produits et solutions connectés de nouvelle génération pour déployer, surveiller et gérer des infrastructures de communication critiques et des normes de conformité dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité, une fiabilité absolue et une performance à toute épreuve. Fondée en 1985, la société a aidé ses clients à connecter plus de 100 millions d’objets, chiffre qui ne cesse d’augmenter. Pour plus d’informations, visitez le site www.digi.com, ou appelez le 877-912-3444 (depuis les États-Unis) ou le 952-912-3444 (depuis l’étranger).

