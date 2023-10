D’après une nouvelle étude publiée aujourd’hui par Opengear, une filiale de la société Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com) et le fournisseur de solutions de gestion sécurisée et SmartOut of Band, 86 % des directeurs informatiques basés aux États-Unis interrogés s’attendent à ce qu’au moins 25 % de leurs ingénieurs réseau prennent leur retraite d’ici cinq ans.

L’industrie des réseaux est confrontée à une pénurie de main d'œuvre à mesure que les ingénieurs continuent de partir à la retraite. La quasi-totalité des directeurs informatiques (95 %) interrogés ont affirmé que la pénurie d’ingénieurs a conduit à une incapacité à gérer les réseaux, et 91 % des ingénieurs américains et 81 % des ingénieurs dans le monde sondés sont d'accord avec cet énoncé. En outre, 79 % des directeurs informatiques aux États-Unis déclarent qu’ils ont maintenant des difficultés pour répondre aux attentes des utilisateurs ou des clients dans l’environnement économique actuel.

L’étude d’Opengear a été réalisée auprès de 502 directeurs informatiques et 510 ingénieurs réseau aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie. Elle montre que 98 % des ingénieurs américains interrogés ont été obligés d’en faire plus avec moins de ressources au cours des trois derniers mois, un chiffre encore plus élevé qu’au Royaume-Uni (88 %) et à l’échelle mondiale (87 %). Pour remédier à ce problème, aussi bien les directeurs informatiques (61 %) que les ingénieurs (62 %) interrogés identifient les investissements dans l’automatisation, l’IA ou d’autres technologies émergentes comme essentiels pour remédier à la pénurie de compétences techniques, ainsi que les possibilités de travail à distance/hybride (47 % des directeurs informatiques et 37 % des ingénieurs).

« Alors que les pénuries de compétences persistent, des technologies comme Smart Out of Band peuvent permettre à des équipes informatiques sous pression de déployer, gérer et remettre en état de manière flexible des réseaux d'entreprises, leur offrant davantage de temps pour se concentrer sur les tâches réseaux critiques afin de réaliser de meilleures performances commerciales et d’améliorer la satisfaction des clients. Un accès à distance fiable signifie également que les entreprises peuvent gérer de manière sécurisée leurs réseaux informatiques depuis n’importe où avec une main-d'œuvre hybride », a expliqué Gary Marks, président d’Opengear.

À propos d’Opengear

Opengear, une filiale de Digi International, fournit un accès sécurisé et résilient et une automatisation aux infrastructures informatiques critiques, et ce même en cas de défaillance du réseau. Grâce à une présence et une proximité, les solutions d’Opengear permettent la fourniture, l’orchestration et la gestion à distance des périphériques réseau à l’aide de logiciels et d’équipements innovants. Les solutions d’Opengear ont gagné la confiance d'organisations mondiales dans les secteurs de la finance, des communications numériques, de la vente au détail et de l’industrie manufacturière. La société, dont le siège social est situé dans le New Jersey, dispose d'un centre de R&D à Brisbane, en Australie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.opengear.com/.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et solutions commerciaux et essentiels de connectivité pour l’Internet des Objets (IdO). Nous aidons nos clients à créer des produits et solutions connectés de nouvelle génération pour déployer, surveiller et gérer des infrastructures de communications critiques et des normes de conformité dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité, une fiabilité absolue et une performance à toute épreuve. Fondée en 1985, la société a aidé ses clients à connecter plus de 100 millions d’objets, un chiffre qui continue d’augmenter. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.digi.com ou appelez le 877-912-3444 (États-Unis) ou le 952-912-3444 (International).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231004022157/fr/