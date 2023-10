Ouvrir la voie à d'autres pays

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), pionnier de la numérisation des produits et leader du filigrane numérique, a annoncé aujourd'hui que la France, sélectionnée par l'équipe dirigeante de l'initiative HolyGrail, sera le premier pays à utiliser Digimarc Recycle. Cela marque une étape significative dans la lutte mondiale contre la pollution plastique et témoigne du travail acharné et de la collaboration d'un groupe dévoué de parties prenantes visionnaires se tenant ensemble pour débloquer l'économie circulaire pour les plastiques, faire face à une législation qui approche rapidement, et mener la quête vers un monde plus durable.

Digimarc Recycle représente une révolution dans le tri, et donc le recyclage, des déchets plastiques. En reliant des filigranes numériques cachés (utilisés pour identifier de manière déterministe les emballages en plastique à n'importe quel niveau de granularité souhaité) à un référentiel extensible basé sur le cloud des attributs de produits (tels que la marque, la référence, la variante du produit, la composition de l'emballage, l'utilisation alimentaire/non alimentaire/cosmétique, etc.), Digimarc Recycle surmonte les limites des technologies de tri optique actuelles pour provoquer un changement majeur dans la qualité et la quantité de matières recyclées. Cette amélioration ouvre également de nouveaux marchés pour les matières recyclées post-consommation qui n'existent pas aujourd'hui. De plus, les informations utilisées pour piloter cette sorte de tri dans les installations fournissent des instructions de traitement spécifiques au produit et basées sur l'emplacement via un canal de communication numérique direct-à-la-consommation détenu par la marque, accessible via les filigranes ou les codes QR sur l'emballage.

« Digimarc salue la vision et l'action de l'équipe de France et de ses membres pionniers, notamment P&G, L'Oréal, Henkel, Veolia, CITEO et Pellenc ST », a déclaré Riley McCormack, président-directeur général de Digimarc. « De plus, nous nous engageons à travailler aux côtés de ce groupe pour étendre le déploiement à d'autres exploitants d'installations, marques et distributeurs en France, car lorsque le seul obstacle à la progression est l'inertie, un véritable leadership est défini par ceux qui agissent. »

En plus de fournir les informations nécessaires pour alimenter le tri avancé dans les installations de recyclage, Digimarc Recycle capture et fournit une vue holistique du parcours du produit après l'achat, bénéficiant aux acteurs de toute la chaîne de valeur. Parmi ces avantages, les gouvernements peuvent obtenir des informations inédites sur la taille, la portée et le contenu de leurs flux de déchets ; les organisations de responsabilité élargie du producteur (REP) peuvent concevoir et mettre en œuvre des régimes de responsabilité élargie du producteur (REP) plus significatifs et plus précis ; les exploitants d'installations peuvent débloquer des efficacités opérationnelles et des informations ; et les propriétaires de marques et les distributeurs peuvent accéder à des données pour alimenter des améliorations de la conception en vue du recyclage, des réductions de l'utilisation d'emballages, des informations sur le comportement des consommateurs et des gains opérationnels globaux.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec les parties prenantes du marché français et nous nous engageons à aider à étendre cette initiative en Europe », a conclu McCormack. « Digimarc collabore également avec d'autres groupes, sur plusieurs continents, pour ouvrir de nouveaux marchés Digimarc Recycle. La technologie pour effectuer un véritable changement existe aujourd'hui, et un adoption tardive entraîne des dommages permanents et irréversibles à notre planète. Le moment d'agir est maintenant. »

Pour en savoir plus sur Digimarc Recycle, consultez le site suivant : https://www.digimarc.com/products/plastic-recycling

À propos de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) est un leader mondial de la numérisation des produits. Pionnier des filigranes numériques, Digimarc relie chaque article physique et numérique à un jumeau numérique qui permet de capturer les données du produit, d'enregistrer les événements et les interactions et de prendre en charge de nouvelles automatisations puissantes. Reconnu pour sa capacité à empêcher la contrefaçon de la monnaie mondiale depuis plus de 20 ans, Digimarc est également reconnu pour garantir l'authenticité des produits, améliorer le recyclage des plastiques et bien d'autres choses encore, avec l'engagement de promouvoir un monde plus prospère, plus sûr et plus durable. En 2023, Digimarc a été nommé sur la liste Fortune 2023 Change the World et honoré comme finaliste de la 2023 Fast Company World Changing Ideas. Pour en savoir plus, visitez Digimarc.com.

