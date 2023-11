Digimarc Corporation se consacre à la numérisation des produits et à la création de valeur commerciale dans tous les secteurs d'activité grâce aux identités et aux solutions basées sur le cloud. La société opère dans le segment des solutions d'identification automatique. Elle propose une plateforme Digimarc Illuminate, qui est un logiciel distinctif en tant que service qui combine ses filigranes numériques et/ou ses codes à réponse rapide (QR) avec des technologies de nuage de produits. Grâce à ses filigranes numériques, ses codes QR et/ou d'autres étiquettes numériques, les produits peuvent se connecter au Web et interagir avec les consommateurs et les appareils numériques. Digimarc Validate protège l'authenticité des produits pour garantir que les vrais produits se trouvent au bon endroit. Sa technologie fournit des filigranes numériques cachés et/ou des codes QR, ainsi qu'un enregistrement des informations d'authentification du produit basé sur le cloud. Digimarc Engage ouvre un canal de communication interactif entre les marques et les consommateurs. Son Digimarc Recycle augmente la recyclabilité des produits et des emballages grâce à des filigranes numériques.

Secteur Logiciels