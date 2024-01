Digipath, Inc. est un laboratoire d'essais indépendant axé sur les services et une société d'analyse de données, qui se concentre sur les marchés en développement du cannabis et du chanvre, et qui soutient les pratiques de l'industrie du cannabis en matière d'essais fiables. Les activités d'analyse du cannabis de la société sont menées par sa filiale Digipath Labs, Inc. qui effectue toutes les analyses liées au cannabis en utilisant des équipements et des processus de laboratoire conformes aux normes de la FDA. La société est un laboratoire d'analyse indépendant pour le cannabis, les produits infusés au cannabis, le chanvre et d'autres produits nutraceutiques botaniques, au service des cultivateurs, des dispensaires, des soignants, des producteurs, des patients et, à terme, de tous les utilisateurs finaux de produits à base de cannabis et de produits botaniques. Digipath Labs analyse le cannabis médicinal et récréatif pour détecter les contaminants nocifs, notamment les solvants résiduels, l'humidité, l'activité de l'eau, l'inspection visuelle, les pesticides, les métaux lourds, les toxines biologiques, telles que l'aflatoxine et l'ocratoxine, et les contaminants microbiens.