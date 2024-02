Digital 9 Infrastructure PLC - investisseur londonien dans les infrastructures internet, telles que les centres de données et la fibre sous-marine - convoque une assemblée générale le 25 mars pour que les actionnaires approuvent son plan de liquidation gérée. Digital 9 Infrastructure avait annoncé ce plan à la fin du mois de janvier, en précisant qu'il s'agissait d'une réponse à la position adoptée par les prêteurs de sa facilité de crédit renouvelable de 375 millions de livres sterling. La liquidation gérée impliquera la vente des participations du portefeuille de la société, y compris Aqua Comms DAC, EMIC-1, Elio Networks et SeaEdge UK1, ainsi que sa participation de 52 % dans le groupe Arqiva.

Dans une mise à jour commerciale pour les six mois se terminant le 31 décembre, Digital 9 Infrastructure déclare que les sociétés du portefeuille ont continué à fonctionner conformément aux attentes, bien que les marges soient sous pression, en particulier chez Arqiva et Aqua Comms. Le chiffre d'affaires global des sociétés du portefeuille s'est élevé à 224,7 millions de livres sterling au cours du semestre, soit une augmentation de 9,3 % par rapport aux 205,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice global avant intérêts, impôts et amortissements a toutefois diminué de 6,1 %, passant de 99,6 millions de livres sterling à 93,5 millions de livres sterling, la marge d'Ebitda ayant été ramenée de 48 % à 42 %.

Cours actuel de l'action : 17,40 pence, en baisse de 12 % à Londres ce mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 79%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

