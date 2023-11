(Alliance News) - Digital 9 Infrastructure PLC a déclaré lundi qu'il lançait une révision stratégique après avoir annoncé la vente de sa participation dans le groupe Verne pour un montant pouvant atteindre 575 millions de dollars.

La cession du groupe de données à des fonds gérés par Ardian France SA comprend 440 millions de dollars en espèces, répartis entre 415 millions de dollars payables à la clôture de la transaction et une contrepartie différée de 25 millions de dollars.

Cette somme sera complétée par un complément de prix potentiel pouvant atteindre 135 millions de dollars, payable sous réserve que Verne atteigne les objectifs de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'exercice financier se terminant en décembre 2026.

Digital 9 a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour rembourser environ 300 millions de livres sterling de la facilité de crédit renouvelable.

En attendant de recevoir les fonds, Digital 9 a déclaré qu'elle chercherait à trouver une solution de financement pour financer Verne Global jusqu'à la clôture de la transaction, ainsi qu'à élaborer un plan pour faire face à "l'incertitude financière résiduelle" du groupe.

La société a indiqué qu'elle avait entamé un examen stratégique afin de mettre au point une série d'actions visant à maximiser la valeur actionnariale à l'avenir.

Elle a subi des pressions de la part d'actionnaires activistes, mais a déclaré que le fait de procéder à cet examen avant la conclusion de la vente de Verne aurait pu compromettre le processus.

Dans le cadre de cet examen, le conseil d'administration va revoir les modalités de gestion du gestionnaire d'investissement de la société, Triple Point Investment Management LLP.

Il a également l'intention de revoir les compétences et la composition du conseil d'administration afin de soutenir D9 dans l'avenir. Le conseil d'administration nommera un consultant en recrutement de premier plan pour mener un processus de recrutement externe indépendant afin d'identifier des candidats au poste d'administrateur non exécutif ayant des compétences en finance d'entreprise et en fusions et acquisitions, ainsi que d'autres compétences qui pourraient être nécessaires pour soutenir les résultats de l'examen.

Les actions de Digital 9 Infrastructure ont clôturé en hausse de 1,8% à 43,00 pence à Londres lundi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

