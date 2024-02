Digital 9 Infrastructure plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'activité principale de la société consiste à investir dans un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure numérique essentiels, qui contribuent à améliorer les communications numériques mondiales tout en visant une croissance durable des revenus et du capital pour les investisseurs. La société investit dans l'infrastructure de l'Internet qui sous-tend l'économie numérique, l'infrastructure numérique. Elle investit dans des plateformes et des technologies évolutives, y compris (mais sans s'y limiter) la fibre sous-marine, les centres de données, la fibre terrestre et les réseaux sans fil. Triple Point Investment Management LLP est le gestionnaire d'investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds