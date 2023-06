Digital 9 fournit une facilité de 100 millions de dollars à Verne Global Iceland

(Alliance News) - Digital 9 Infrastructure PLC a déclaré lundi avoir signé un prêt vert de 100 millions de dollars pour Verne Global Iceland, avec une durée fixe de cinq ans arrivant à échéance en juin 2028.

Cette facilité comprend une provision accordéon non engagée de 50 millions de dollars pour Verne Global Iceland, tandis que le taux d'intérêt payable au cours des trois premières années de la facilité est de 3,00 % par an, augmentant à 3,25 % et 3,50 % au cours de la quatrième et de la cinquième année respectivement.

Digital 9 est un investisseur londonien dans l'infrastructure numérique, tandis que Verne Global Iceland est un centre de données islandais entièrement alimenté par des énergies renouvelables.

Digital 9 a déclaré que Verne Global Iceland "connaît une demande soutenue et accélérée de ses installations de la part de clients nouveaux et existants" sous la direction de Digital 9 et grâce aux investissements réalisés à ce jour.

La facilité sera utilisée pour aider à financer le pipeline de dépenses en capital de croissance de Verne Global Iceland, rembourser en partie les prêts d'actionnaires en cours dus par Verne Global Iceland à Digital 9, et refinancer la facilité de crédit-relais existante de Verne Global Iceland.

Dans le cadre de son plan d'affaires quinquennal, Verne Global a identifié un pipeline de dépenses d'investissement d'environ 391 millions GGBP pour la période de cinq ans allant jusqu'au 31 décembre 2027, afin d'étendre la capacité de son campus de centres de données de 40 mégawatts à plus de 96 mégawatts.

Digital 9 a rappelé qu'elle avait déjà annoncé qu'elle explorait des "sources complémentaires de capital de croissance". Il s'agit notamment d'envisager une dette structurée à long terme au niveau de l'entreprise bénéficiaire et une syndication potentielle d'une participation minoritaire dans les entreprises bénéficiaires existantes à des partenaires financiers stratégiques.

En conséquence, Digital 9 a déclaré avoir lancé un processus concurrentiel pour syndiquer une participation minoritaire dans le groupe de sociétés Verne Global, y compris ses sites d'exploitation en Islande, en Finlande et au Royaume-Uni, à des partenaires stratégiques.

Digital 9 a également noté que son portefeuille "diversifié et de haute qualité" de neuf actifs de centres de données, de fibres sous-marines, de sans-fil et de fibres terrestres a continué d'afficher de solides performances au cours du premier trimestre 2023, conformément aux attentes de la direction.

"La transaction représente une étape importante de notre plan stratégique visant à fournir des sources complémentaires de capital de croissance et à soutenir nos entreprises détenues. Au fur et à mesure que notre portefeuille arrive à maturité, notre politique d'emprunt nous permet de faire évoluer la structure du capital de nos entreprises, en veillant à ce que la société suive une approche disciplinée de gestion du capital", a déclaré Phil Jordan, président du conseil d'administration de Digital 9.

"Verne Global a mis en place un cadre de financement vert au sein de la facilité, exigeant le respect de mesures ambitieuses en matière de développement durable et de critères d'éligibilité à la pointe du marché pour l'utilisation du produit de l'emprunt. Non seulement D9 bénéficiera de rendements plus élevés en investissant dans ses actifs existants plutôt qu'en procédant à de nouvelles acquisitions, mais la facilité permettra également à Verne de poursuivre son important plan d'expansion d'une manière hautement durable et témoigne de l'engagement de Verne et de D9 en faveur de la durabilité [environnementale, sociale et de gouvernance].

Les actions de Digital 9 ont augmenté de 0,3 % à 62,67 pence chacune à Londres lundi matin.

