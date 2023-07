Digital 9 Infrastructure PLC est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est d'investir dans des actifs d'infrastructure numérique qui fournissent un Internet fiable et fonctionnel, en investissant dans des plateformes et des technologies évolutives, non traditionnelles et à l'épreuve du temps, y compris (mais sans s'y limiter) la fibre sous-marine, les centres de données, la fibre terrestre, l'infrastructure des tours et les réseaux de petites cellules (y compris la 5G). L'objectif d'investissement de la Société est de générer un rendement total pour les investisseurs, comprenant un revenu durable et croissant et une croissance du capital, à réaliser par l'acquisition d'un portefeuille diversifié d'investissements en infrastructures numériques résilientes.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds