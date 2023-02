Kape Technologies reçoit une offre ; le vérificateur de MJ Hudson démissionne

(Alliance News) - Les actions à Londres devaient ouvrir en légère hausse lundi, bien qu'elles aient été empêchées d'enregistrer des gains plus importants par les commentaires hawkish des banques centrales sur les taux d'intérêt.

"Cette prise de conscience, ainsi que le récit au goutte à goutte de la semaine dernière des intervenants hawkish de la Fed, semblent enfin se concrétiser", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

Le directeur général de la Deutsche Bank, Christian Sewing, estime que de nouvelles hausses des taux d'intérêt sont "absolument" nécessaires pour lutter contre l'inflation élevée de la zone euro.

"Les risques inflationnistes restent élevés. Le coût de l'énergie peut facilement augmenter à nouveau, et la réouverture de la Chine peut également donner un coup de pouce temporaire aux prix", a déclaré Sewing au journal Welt am Sonntag.

En Asie, des rapports dans les médias japonais, y compris le quotidien économique Nikkei et le diffuseur public NHK, ont indiqué que le gouvernement envisage de nommer le professeur d'économie Kazuo Ueda au poste de gouverneur de la Banque du Japon.

Le chef actuel, Haruhiko Kuroda, le plus ancien gouverneur de la banque centrale, devrait quitter ses fonctions à la fin de son second mandat, le 8 avril.

La décision sur son remplacement sera présentée au Parlement mardi, ont indiqué les médias, sans citer de sources. La majorité de la coalition au pouvoir signifie que son adoption est presque garantie.

Dans les premières nouvelles des sociétés britanniques, Kape Technologies a reçu une offre de rachat de la part de l'actionnaire existant Unikmind qui valorise l'ensemble de la société à 1,51 milliard USD.

FTSE 100 : appelé en hausse de 9,65 points, soit 0,1%, à 7 892,10

Hang Seng : en hausse de 0,1% à 21 202,36

Nikkei 225 : a clôturé en baisse de 0,9% à 27 427,32

S&P/ASX 200 : a clôturé en baisse de 0,2% à 7 417,80

DJIA : clôture en hausse de 169,39 points, 0,5%, à 33 869,27.

S&P 500 : a clôturé en hausse de 0,2% à 4.090,46

Nasdaq Composite : a clôturé en baisse de 0,6% à 11.718,12

EUR : en hausse à USD1.0684 (USD1.0677)

GBP : baisse à 1,2062 USD (1,2072 USD)

USD : en hausse à JPY132.14 (JPY131.44)

Or : en hausse à 1 865,22 USD l'once (1 858,39 USD)

(Brent) : en hausse à 85,60 USD le baril (86,41 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi restent à venir :

UE Réunion de l'Eurogroupe des ministres des finances de la zone euro

08:00 EST Discours de Michelle Bowman, gouverneur du conseil de la Réserve fédérale américaine

Le nombre d'entreprises britanniques de pubs et de bars qui rappellent leurs dernières volontés a augmenté de plus de 200 en un an. Les faillites sont passées de 280 en 2021 à 512 l'année dernière, selon le groupe comptable UHY Hacker Young. Les pubs et les bars ont dû faire face à la hausse des coûts de l'énergie et d'autres coûts, ainsi qu'aux inquiétudes liées à la baisse des ventes, a-t-il ajouté. La crise du coût de la vie et la hausse des taux d'intérêt ont affecté les dépenses en boissons et en repas dans les pubs, tandis que les grèves ferroviaires ont empêché les parieurs de se rendre dans les centres-villes. Après la période de pandémie, qui comprenait des lockdowns, de nombreuses entreprises de pubs et de bars ont très peu d'économies ou la capacité d'emprunter davantage et le ralentissement économique actuel a été la poussée finale vers l'insolvabilité pour certains, a déclaré le cabinet comptable.

Des dizaines de milliers de foyers en Nouvelle-Zélande étaient privés d'électricité lundi et des centaines de vols ont été annulés alors qu'une tempête tropicale frappe le nord du pays. L'état d'urgence a été déclaré dans cinq régions distinctes de l'île du Nord, couvrant près d'un tiers de la population totale de la Nouvelle-Zélande, soit 5,1 millions de personnes. Bien que la tempête ait été rétrogradée à son approche dimanche, elle a déjà renversé des arbres, endommagé des routes et fait tomber des lignes électriques. Le premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, basé à Wellington, faisait partie des milliers de personnes bloquées dans la ville d'Auckland, dans le nord du pays, après que les vols aient été cloués au sol. "Les choses vont empirer avant de s'améliorer", a déclaré M. Hipkins aux Néo-Zélandais lors d'une conférence de presse lundi, leur demandant de "se préparer, de rester à l'intérieur si vous le pouvez".

CHANGEMENT DE NOTATION DES COURTIERS

RBC réduit Severn Trent à 'sector perform' ('outperform') - objectif de cours de 3 000 (2 900) pence.

RBC réinitialise United Utilities à " surperformer " - objectif de cours de 1 250 pence.

----------

Barclays réduit Network International à 'equal-weight' ('overweight') - objectif de cours 300 (405) pence

ENTREPRISES - FTSE 250

Digital 9 Infrastructure, investisseur en infrastructure Internet, a annoncé que Lisa Harrington succédera à Keith Mansfield en tant que directrice indépendante principale avec effet immédiat. Mansfield restera directeur non exécutif et président du comité d'audit. Lisa Harrington était auparavant directrice de la clientèle chez le fournisseur de télécommunications BT Group.

La société d'investissement immobilier Supermarket Income REIT a noté que Fitch Ratings a réaffirmé sa note de défaut d'émetteur à long terme, de catégorie investissement, de BBB+ avec une perspective stable.

BH Macro a terminé son placement initial d'actions, son offre aux intermédiaires et son offre de souscription, levant environ 315 millions de livres sterling bruts. La société a déclaré qu'elle investira les nouvelles liquidités dans le Brevan Howard Master Fund Ltd.

----------

----------

Kape Technologies a reçu une offre de rachat de la part de Unikmind Holdings, une société détenue à 100 % par Teddy Sapi, qui détient environ 55 % de Kape. L'offre de 3,44 USD par action Kape, soit 285 pence par action, valorise l'entreprise à environ 1,51 milliard USD ou 1,25 milliard GBP. Le prix proposé représente une prime de 9,7 % par rapport au cours de clôture de Kape de 260 pence vendredi. Kape a déclaré que, quelle que soit l'issue de l'offre, Unikmind a l'intention de convoquer une assemblée générale pour tenter de faire passer une résolution visant à retirer Kape de la cote sur l'AIM "dès que cela sera raisonnablement possible après l'offre." Kape a demandé instamment aux actionnaires de ne prendre aucune mesure.

Adriatic Metals a annoncé avoir prélevé la deuxième tranche de 30 millions USD de sa dette garantie de premier rang et le flux de cuivre de 22,5 millions USD provenant du financement de sa mine Orion. Les fonds sont utilisés pour la construction du projet phare d'Adriactic, le projet d'argent Vares, en Bosnie-Herzégovine. Le directeur général Paul Cronin a déclaré que les premiers concentrés de Vares sont attendus au troisième trimestre de 2023.

Le gestionnaire d'actifs MJ Hudson a déclaré qu'Ernest & Young a démissionné de son poste d'auditeur avec effet immédiat, moins de 18 mois après avoir été nommé. MJ Hudson a déclaré que la lettre de démission d'EY indique qu'il démissionne en tant qu'auditeur car il a "confiance dans la direction de la société et les personnes chargées de la gouvernance, et dans leur capacité, avec votre équipe financière, à nous fournir des informations précises et fiables pour l'audit". En conséquence, MJ Hudson a déclaré qu'elle pense que la finalisation de ses rapports financiers 2022 "prendra un certain temps" car elle commence à chercher un nouvel auditeur. MJ Hudson a ajouté qu'elle avait terminé le processus initial de recherche d'intérêt de la part de parties souhaitant acquérir une partie ou la totalité de ses unités commerciales. La démission a d'abord été rapportée par Sky News.

L'ancien patron de Wirecard, Markus Braun, doit se présenter à la barre dans l'un des plus grands procès pour fraude en Allemagne depuis des décennies, concernant une fraude d'un milliard de dollars au sein du groupe qui s'est effondré en 2020. Wirecard était un fournisseur de services de paiement à l'interface entre les sociétés de cartes de crédit d'une part et les détaillants et autres vendeurs d'autre part. M. Braun prévoit de faire une déclaration de deux à trois heures devant le tribunal régional de Munich, avant d'être interrogé par les juges. Lui et deux co-accusés sont accusés d'avoir formé une bande criminelle, d'avoir falsifié les bilans du groupe et d'avoir escroqué les créanciers de 3,1 milliards d'euros.

