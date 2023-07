Digital Brand Media & Marketing Group, Inc. est une entreprise de conseil en marketing numérique multiservice qui se spécialise dans la création de stratégies et de campagnes pour des clients sur une gamme de marchés verticaux. La société élabore, conçoit et exécute des stratégies de marketing numérique sur de multiples plateformes publicitaires et réseaux de médias sociaux pour une gamme de clients afin de les aider à établir une identité de marque uniforme dans l'univers numérique. La société fournit de la valeur marketing, des conseils sur les marques et des analyses dans l'économie numérique par le biais de sa marque, Digital Clarity. Digital Clarity opère dans le domaine du marketing numérique qui aide les entreprises à utiliser l'économie numérique en se concentrant sur des domaines tels que le marketing des moteurs de recherche, les médias sociaux et la planification de la stratégie Internet, y compris la conception, l'analyse et le marketing mobile. La société a développé un document appelé Creds Deck qui fournit une description aux clients potentiels de la proposition de valeur de Digital Clarity.

Secteur Publicité et marketing