Digital Brands Group, Inc. propose une grande variété de vêtements par le biais de canaux de vente en gros et de vente directe aux consommateurs. Les secteurs d'activité de la société comprennent DSTLD, Bailey et H&J. La société exploite l'entreprise sous les noms de DSTLD et Digital Brands Group. Elle est engagée dans la vente directe de jeans et d'autres produits aux consommateurs. Les marques de la société comprennent DSTLD, ACE Studios et Bailey 44. DSTLD se concentre sur le design minimaliste et les pièces essentielles de la garde-robe. DSTLD propose un luxe décontracté ancré dans le denim. ACE Studios conçoit et propose des vêtements de luxe pour hommes. Bailey 44 propose des vêtements contemporains très tendance.

Secteur Détaillant habillement et accessoires