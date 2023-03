Augmentation des revenus de Digital Bros au cours du premier semestre, ainsi que des bénéfices

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Digital Bros Spa a approuvé jeudi le rapport financier semestriel au 31 décembre 2022, faisant état de revenus en hausse de 8,1 pour cent à 59,8 millions d'euros contre 55,3 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Le bénéfice net pour la période s'est élevé à 11,0 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'exercice 2021-2022.

L'Ebitda s'est élevé à 18,6 millions d'euros, contre 19,7 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'exercice précédent.

L'Ebit s'est élevé à 11,4 millions d'euros, contre 12,2 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La position financière nette est négative de 19,5 millions d'euros, 13,4 millions d'euros nets de l'effet de l'IFRS 16, conformément aux attentes et à l'effet des investissements importants de la période, a expliqué la société dans une note.

Pour l'avenir, les investissements dans le développement de jeux vidéo "se matérialiseront avec le lancement de la version pour ordinateur personnel de 'Crime Boss : Rockay City' le 28 mars 2023 et, au dernier trimestre de l'exercice, les versions pour consoles de 'Crime Boss' ainsi que le jeu vidéo 'Miasma Chronicles' dans tous les formats", explique Digital Bros.

Le chiffre d'affaires de l'année bénéficiera également des revenus de la société américaine 505 Go Inc. récemment acquise. En conséquence, le groupe s'attend à ce que les revenus consolidés augmentent pour l'ensemble de l'année et prévoit de dépasser les 80 millions d'euros d'investissements pour l'ensemble de l'année.

Par conséquent, il s'attend à des revenus croissants pour au moins les deux prochaines années.

Le mix des produits vendus, qui a conduit à la croissance significative de la marge nette d'exploitation au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, caractérisé par le poids important des ventes d'Assetto Corsa et des produits du catalogue, évoluera au cours de l'exercice actuel avec l'introduction de nouvelles propriétés intellectuelles sur le marché. Leur lancement entraînera dans un premier temps une réduction de la marge en pourcentage du chiffre d'affaires en raison des investissements liés au lancement, mais sans que des changements significatifs ne soient attendus dans la marge nette d'exploitation en valeur absolue.

Digital Bros, jeudi, a clôturé dans le rouge de 0,6 pour cent à 22,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

