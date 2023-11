(Alliance News) - Digital Bros Spa a annoncé jeudi avoir clôturé le premier trimestre de l'exercice 2023-2024 avec une perte nette de 3,1 millions d'euros, contre un bénéfice net de 3,1 millions d'euros au 30 septembre 2022.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 20,2 millions d'euros, en baisse de 9,7 % par rapport aux 22,4 millions d'euros enregistrés à la même période en 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 2,3 millions d'euros, en baisse par rapport aux 5,2 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

L'Ebit est négatif de 3,2 millions d'euros, contre un résultat positif de 2,2 millions d'euros au 30 septembre 2022.

La position financière nette est négative de 51,6 millions d'euros, conformément aux attentes et en raison des investissements importants réalisés au cours de la période, contre 39,7 millions d'euros au 30 juin.

En ce qui concerne le reste de l'année, la direction estime que les choix de l'éditeur de lancer des suites à des jeux à succès et/ou de nouveaux jeux résultant du crowdfunding, "devraient limiter considérablement les risques de lancement et améliorer la prévisibilité des revenus", indique la note. La société "reste également prudemment optimiste quant aux choix d'édition à plus long terme, en particulier avec le lancement des deuxièmes versions d'Assetto Corsa et de Control".

En ce qui concerne l'avenir, "les revenus et les marges d'exploitation pour l'exercice en cours devraient augmenter, même si, en raison du calendrier des sorties, cette croissance ne sera visible qu'à partir du second semestre", explique la société dans une note. "Le plan d'investissement du groupe se poursuivra avec des investissements qui devraient dépasser 50 millions d'euros. En conséquence, la position financière nette diminuera encore au cours de l'année et reviendra aux niveaux enregistrés au 30 juin de l'année dernière.

Digital Bros a clôturé dans le vert de 0,9 pour cent à 11,53 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.