(Alliance News) - Digital Bros Spa a annoncé mardi un plan de réorganisation qui affectera principalement les studios de développement mais aussi, dans une moindre mesure, les activités d'édition.

Le plan de réorganisation prévoit une réduction d'environ 30% des effectifs globaux, concentrés principalement dans les studios de développement.

La direction estime que ce plan n'aura pas d'impact sur le compte de résultat de l'exercice en cours. En effet, les coûts de restructuration ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les résultats attendus, notamment en raison de la baisse des coûts de personnel prévue pour l'exercice 2023-2024.

"Le marché des jeux vidéo a profondément changé à la suite de la pandémie. Les consommateurs sont plus sélectifs à l'égard des nouveaux produits et ont tendance à jouer plus longtemps aux mêmes jeux vidéo à succès. La stratégie d'édition de Digital Bros a dû s'adapter à cette nouvelle dynamique concurrentielle, en se concentrant sur les nouvelles versions de jeux à succès et sur un nombre limité de nouvelles propriétés intellectuelles dotées de budgets de développement et de communication importants", a déclaré la société.

"Le groupe, afin de donner la priorité aux investissements de qualité et aux titres à succès établis, a dû revoir le nombre de projets en cours de développement et, en conséquence, prévoit de réduire sa structure organisationnelle pour s'aligner sur le nouveau scénario concurrentiel à moyen et long terme, afin de maximiser son efficacité opérationnelle."

L'action de Digital Bros est en hausse de 4,8 % à 11,96 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.