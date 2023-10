Digital Bros SpA est une société basée en Italie, active dans l'édition, la distribution et la commercialisation de jeux vidéo. Elle divise son activité en cinq secteurs. Le secteur Distribution en Italie comprend la distribution de jeux vidéo achetés à des éditeurs internationaux, par le biais d'un réseau de vente directe aux grands comptes et d'un réseau de vente composé d'agents, ainsi que la vente de cartes à jouer Yu-Gi-Oh ! en Italie. L'édition internationale consiste en l'acquisition de droits de jeux vidéo auprès de développeurs et leur distribution par un réseau de vente international. Le Digital se concentre sur la distribution de produits numériques par le biais de boutiques en ligne et de jeux d'adresse sur le site www.king.com. Le secteur Kiosque comprend la distribution de jeux vidéo en combinaison avec l'édition et la distribution en kiosque de publications liées au divertissement. Le secteur Holding comprend les activités de coordination des opérations de la société. En février 2014, elle a créé la division Mobile Gaming.

Secteur Logiciels