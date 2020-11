Huawei va vendre Honor pour 15,2 Mds$

Ce projet intervient alors que les restrictions américaines sur l'approvisionnement d'Huawei Technologies obligent le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde - après Samsung Electronics à se recentrer sur les téléphones haut de gamme et sur les entreprises. Le géant chinois ne s'attend pas à un changement rapide de la perception américaine sur ses activités.

La cession comprendra presque tous les actifs, dont la marque, la recherche & développement, les capacités de production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Huawei pourrait l'annoncer dès dimanche, a indiqué l'une des personnes interrogées. Le distributeur principal d' Honor, Digital China Group Co Ltd deviendra l'un des deux principaux actionnaires de l'entité cédée, Honor Terminal Co Ltd avec une participation de près de 15%. Elle sera rejointe par au moins trois sociétés d'investissement soutenues par le gouvernement du centre financier et technologique de Shenzhen, chacune détenant 10 à 15% des parts.

Après la vente, Honor prévoit de conserver la plupart de son équipe de direction et plus de 7 000 employés et de faire appel public à l'épargne dans les trois ans, ont déclaré les sources

L'année dernière, le gouvernement américain a pris des mesures pour empêcher la plupart des entreprises nationales de faire des affaires avec Huawei – qui est aussi le plus grand fournisseur d'équipements de télécommunications au monde - en invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Huawei a nié à plusieurs reprises être un risque pour la sécurité. En mai, Washington a annoncé des règles visant à restreindre la capacité de Huawei à se procurer des puces utilisant la technologie américaine pour les équipements de réseaux de télécommunications de cinquième génération (5G) et les smartphones.

Honor, né en 2013

Huawei a créé Honor en 2013, mais l'entreprise fonctionne principalement de manière indépendante. Le désinvestissement signifie qu'Honor ne sera plus soumis aux sanctions américaines de Huawei, ont déclaré les analystes. Honor vend des smartphones sur ses propres sites web et par l'intermédiaire de détaillants tiers en Chine, où elle est en concurrence avec Xiaomi, Oppo et Vivo sur le marché des appareils à bas prix. Elle vend également ses téléphones en Asie du Sud-Est et en Europe Selon les estimations du chercheur Canalys, les smartphones de marque Honor représentaient 26% des 51,7 millions de téléphones livrés par Huawei en juillet-septembre. Les produits d'Honor comprennent également des ordinateurs portables, des tablettes informatiques, des téléviseurs intelligents et des accessoires électroniques. Avec des marges réduites pour les téléphones bas de gamme, Honor a enregistré un bénéfice net d'environ 6 milliards de yuans sur un chiffre d'affaires d'environ 90 milliards de yuans l'année dernière.