(Alliance News) - AVI Japan Opportunity Trust PLC et AVI Global Trust PLC ont déclaré jeudi que leurs investisseurs avaient "exprimé de fortes inquiétudes" au sujet de Digital Garage.

AVI Japan Opportunity Trust est une société d'investissement basée à Londres, qui soutient les actions japonaises à faible capitalisation. AVI Global Trust est une société d'investissement basée à Exeter, en Angleterre, qui investit dans des sociétés de portefeuille contrôlées par des familles, des fonds à capital fixe et des opportunités adossées à des actifs

AVI a déclaré que les investisseurs ont exprimé des inquiétudes quant à la crédibilité des administrateurs de Digital Garage.

Ils ont déclaré que les actions de Digital Garage étaient "très éloignées des réformes de la gouvernance d'entreprise en cours au Japon".

Les entreprises ont ajouté qu'elles avaient l'intention de voter contre l'élection des administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année prochaine.

"AVI fait cette annonce avant la publication des résultats du deuxième trimestre de l'exercice 24 de Digital Garage, dans l'intention d'obtenir le soutien d'autres investisseurs institutionnels à long terme et d'actionnaires minoritaires qui ont les mêmes préoccupations", ajoute AVI.

AVI est actionnaire de Digital Garage depuis 2018 et détient actuellement 3% des actions de la société.

"AVI estime que les faibles performances de Digital Garage, sa stratégie de croissance peu convaincante et sa structure de détention inefficace [...]

structure de détention ont fait que la société se négocie environ 40% en dessous de sa valeur intrinsèque", a déclaré AVI.

"En outre, le problème le plus important concerne la composition du conseil d'administration, pour lequel AVI a exprimé à plusieurs reprises de fortes inquiétudes au cours de ses missions, y compris le manque d'expérience dans le domaine des paiements, le manque d'indépendance et la durée moyenne du mandat. Plus précisément, trois des six administrateurs externes travaillent pour la société depuis plus de 10 ans et deux administrateurs externes, Hiromi Ozaki et Makoto Sakai, ont des conflits d'intérêts et ne sont pas en mesure de contrôler et de superviser Digital Garage de manière impartiale".

Le directeur général Joe Bauernfreun a déclaré : "En tant qu'actionnaire de longue date, nous avons eu de nombreuses discussions constructives avec les représentants de Digital Garage au cours des cinq dernières années. Bien que nous soyons heureux que la société ait souligné l'importance de l'activité de paiement par le biais de la stratégie 'DG FinTech Shift', nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à l'inaction du conseil d'administration de Digital Garage après des années de sous-performance et d'incapacité à remédier à la décote d'évaluation. "

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.