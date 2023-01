Digital Magics certifiée en tant que société de bienfaisance

(Alliance News) - Digital Magics Spa a annoncé lundi qu'elle avait obtenu la certification internationale "Benefit corporation" ou B-Corp.

La certification B-Corp atteste de la valeur sociale générée par les activités de l'entreprise dont l'objectif stratégique est de combiner la réalisation de bénéfices avec la création d'un impact positif dans la sphère ESG. Le fait d'être une Benefit Corporation signifie que l'objectif de création de valeur est réalisé, parallèlement à la durabilité économique, dans la réalisation d'objectifs significatifs sur une

des objectifs sociaux et environnementaux par le biais de stratégies d'entreprise, de processus décisionnels internes et de la participation de ses employés de manière éthique, équitable et axée sur le bien-être.

La certification "Benefit corporation" est délivrée par un organisme international, B Lab, qui vérifie et garantit les performances environnementales et sociales d'entreprises du monde entier, après une procédure d'audit longue et complexe qui examine les activités, les modèles de fonctionnement, la gouvernance et l'impact de l'entreprise candidate, selon une multiplicité de paramètres qui doivent répondre à des normes strictes.

"Cette réalisation confirme notre engagement réel à poursuivre les objectifs ESG ; nous avons travaillé dur et de manière prospective pour obtenir la certification B-Corp. Nous sommes fiers et en même temps conscients que Digital Magics a une vocation de durabilité dans son ADN, nous sommes nés ainsi : il était naturel pour nous de grandir dans cette direction, en construisant un chemin crédible et éthique", a commenté Alberto Fioravanti, co-fondateur et CTO du groupe.

"Tout comme l'Agenda 2030 a fixé des objectifs concrets pour la préservation de notre planète, nous apportons nous aussi une contribution tangible par le biais d'investissements durables et de politiques toujours plus nombreuses en faveur d'une croissance saine et forte, non seulement de la nôtre mais aussi de l'ensemble de l'écosystème d'innovation".

L'action de Digital Magics est en hausse de 1,8 pour cent à 3,36 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.