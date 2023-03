Digital Magics et LVenture préparent une feuille de route en vue d'une fusion

(Alliance News) - Les conseils d'administration de LVenture Group Spa et de Digital Magics Spa ont annoncé vendredi qu'ils avaient mandaté le PDG de LVG, Luigi Capello, et le président exécutif de DM, Marco Gay, respectivement, pour signer un accord non contraignant concernant l'intégration des deux sociétés, qui devrait avoir lieu par le biais de la fusion par incorporation de DM dans LVG.

Dans un contexte de fort développement du secteur du capital-risque, "l'opération vise à créer un opérateur de premier plan sur le marché national et un opérateur qui s'impose - par sa taille et ses caractéristiques - sur la scène européenne, en ouvrant un éventail d'opportunités de développement également à l'échelle internationale", peut-on lire dans une note commune.

Selon les accords préliminaires conclus, qui sont soumis à d'autres analyses et vérifications approfondies sur la base d'une due diligence mutuelle ainsi qu'à la réalisation de transactions d'entreprise fonctionnelles, entre autres, pour augmenter la valeur nette de LVG, il est prévu que le regroupement d'entreprises puisse être réalisé sur la base d'un rapport d'échange fondé sur une évaluation de DM et LV - en termes de contribution à l'entité combinée - comprise dans une fourchette de 61,5 % - 38,5 % / 66,5 % - 33,5 %, précisent les entreprises.

Le term sheet décrit une structure hypothétique de la structure de gouvernance de l'entité combinée pour refléter le ratio d'évaluation, avec l'actuel président exécutif de DM, Marco Gay, assumant le rôle de président exécutif et l'actuel directeur général de LVG, Luigi Capello, assumant le rôle de directeur général.

Luigi Capello, PDG de LVG, a déclaré : "Cette transaction jette les bases de la création de l'un des principaux opérateurs européens de capital-risque en phase de démarrage et, au seuil de nos dix années d'activité, vise à renforcer encore l'engagement de nos actionnaires, notamment Luiss University et CPI, et de nos partenaires, en récompensant l'excellent travail accompli par l'équipe de LVenture Group. Nous sommes convaincus que, pour saisir les grandes opportunités d'un marché en pleine expansion comme celui du capital-risque, nous devons augmenter notre taille afin d'être compétitifs au niveau international et plus attractifs, à la fois pour les investisseurs et pour les meilleures start-ups. Cette intégration renforce notre vision, qui est de créer le nouveau tissu entrepreneurial italien, en générant de la valeur pour les investisseurs et pour le système national".

Le président exécutif de DM, Marco Gay, a déclaré : "Chez Digital Magics, nous avons toujours été convaincus que pour croître, nous devions travailler comme un système. Nous avons de grands défis à relever et des opportunités à saisir dans un secteur qui démontre de plus en plus sa capacité à croître, à créer de la valeur et à être compétitif au niveau international. Avec l'opération que nous lançons aujourd'hui, nous voulons mettre en valeur les 20 ans d'histoire de Digital Magics en créant les bases pour continuer sur la voie d'un fort dynamisme, grâce à la grande capacité de la direction et de toute l'équipe et au soutien de nos partenaires historiques, tels que Tamburi Investment Partners et l'Université Luiss Guido Carli, qui croient en nous, et au travail que nous réalisons avec le plan d'affaires".

Vendredi, LVenture Group a clôturé en baisse de 2,2 % à 0,35 euro par action, tandis que l'action de Digital Magics a terminé en hausse de 2,4 % à 3,40 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.