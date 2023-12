Digital Magics SpA est une société d'investissement basée en Italie et active dans le secteur financier. La société est spécialisée dans l'investissement dans des entreprises en phase de démarrage et à fort potentiel. Les activités commerciales de la société sont axées sur la fourniture de capital financier à long terme et de services de conseil aux jeunes entreprises numériques ayant des possibilités de croissance. Digital Magics SpA soutient la recherche d'investisseurs privés et publics, tant italiens qu'étrangers, pour financer les prochaines étapes de développement. La société fournit aux entreprises en phase de démarrage des services de mentorat, de finance, d'administration, de stratégie, de logistique, de technologie, de marketing et de communication, ainsi qu'un soutien à la gestion d'entreprise, entre autres. La société compte parmi ses clients 4W Marketplace Srl, Premium Store Srl, Jumpin Srl et Wazzap Srl, entre autres. Elle opère par l'intermédiaire de LiveXtention Srl, qui se concentre sur le secteur des agences de marketing numérique.