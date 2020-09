Digital Realty Trust : Interxion acquiert un terrain à Madrid en vue d'une future expansion

Interxion, a Digital Realty (NYSE: DLR) et l'un des principaux fournisseurs européens de services de centres de données de colocation neutres à l'égard des opérateurs et du cloud, a acquis une parcelle de terrain de 1,55 hectare dans le cadre d'une expansion stratégique de son campus de Madrid, le campus de centres de données le plus interconnecté d'Espagne. La parcelle se trouve à moins d'un kilomètre des centres de données existants d'Interxion et peut prendre en charge une installation de jusqu'à 34 mégawatts de capacité informatique critique couvrant plus de 35 000 mètres carrés.

Les installations d'Interxion à Madrid sont devenues le principal hub d'échange de contenu dans la péninsule ibérique, et plus largement dans le sud de l'Europe. Les clients qui déploient leur infrastructure critique avec Interxion à Madrid bénéficient d'un accès direct à des fournisseurs de cloud mondiaux de premier plan sur le campus ainsi qu'un accès à des communautés de fournisseurs de connectivité, de plateformes et d'entreprises sur six continents via PlatformDIGITAL™, la plate-forme mondiale de centres de données de Digital Realty.

Interxion a acheté le terrain de 14 550 mètres carrés pour construire son quatrième centre de données dans la zone technologique de Madrid connue sous le nom de Silicon Alley Madrid, qui fait partie du quartier de San Blas-Canillejas. La construction d'un centre de données de 34 mégawatts devrait créer plus de 500 emplois et générer un impact économiquesignificatif qui augmentera le PIB de 9 € à 12 € pour chaque euro investi. Le projet d'expansion stratégique souligne la confiance d'Interxion dans l'avenir de la région en tant que hub numérique du sud de l'Europe et son engagement en faveur du développement de l'économie numérique en Espagne.

« Les récentes restrictions aux mouvements des personnes ont jeté un nouvel éclairage sur le rôle des centres de données et de l'économie numérique », a déclaré Robert Assink, directeur général d'Interxion Espagne. « Il existe à présent une prise de conscience accrue de l'importance de la connectivité et de l'accès aux applications qui nous permettent de travailler, d'étudier, de consommer du contenu et de faire des achats de n'importe où. Sans les centres de données, il ne serait pas possible de connecter les utilisateurs et les entreprises. »

Interxion exerce ses activités à Madrid depuis deux décennies, stimulant le développement technologique de la région et gérant plus de la moitié du trafic Internet espagnol.

À propos d'Interxion : A Digital Realty Company

Interxion : A Digital Realty Company, est l'un des principaux fournisseurs de services de centre de données neutres à l'égard des opérateurs et du cloud dans la région EMEA. Avec plus de 700 fournisseurs de connectivité dans plus de 100 centres de données et 11 pays européens, Interxion fournit des hubs de connectivité, de cloud et de contenu. Dans le cadre de Digital Realty, les clients ont désormais accès à 47 régions métropolitaines sur six continents. Pour plus d'informations, veuillez visiterwww.interxion.com.

À propos de Digital Realty

Digital Realty (NYSE : DLR) soutient les stratégies de centre de données, de colocation et d'interconnexion des clients du continent américain, de l'EMEA et de l'APAC, allant des services informatiques et cloud, des communications et des réseaux sociaux aux services financiers, à la fabrication, à l'énergie, aux soins de santé et aux produits de consommation. Pour en savoir plus sur Digital Realty, veuillez visiter digitalrealty.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

