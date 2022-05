Oh Snap ! Les actions des médias sociaux perdent des milliards après l'avertissement des parents de Snapchat

La société était sur le point de perdre 15 milliards de dollars de capitalisation boursière, tandis que les actions des principaux annonceurs en ligne et des entreprises de médias sociaux devaient perdre une valeur combinée de 200 milliards de dollars à cause de la déroute.

Meta Platforms, Pinterest, Twitter et Alphabet, le parent de Google, ont tous baissé de 7 à 24 %.

Snap a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ne pas atteindre les objectifs trimestriels de revenus et de bénéfices fixés à peine un mois plus tôt et qu'elle devrait ralentir les embauches et réduire les dépenses.

La vision sombre de l'un des noms bien connus du secteur souligne l'impact de la guerre en Ukraine, de l'inflation galopante et de la hausse des taux d'intérêt sur les sociétés de médias sociaux, au moment même où elles tentaient de se défaire du coup porté par les changements apportés au système d'exploitation iOS d'Apple.

"Snap est un proxy pour la publicité en ligne et lorsque vous y voyez une faiblesse, vous pensez automatiquement à Facebook, Pinterest et Google", a déclaré Dennis Dick, trader chez Bright Trading LLC.

"Une fois que vous commencez à penser à Google, c'est là que les marchés commencent à vendre".

Le selloff de mardi survient quelques jours après qu'une enquête de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds ait indiqué que les investisseurs deviennent de plus en plus baissiers sur les valeurs technologiques, un renversement radical de la tendance haussière des 14 dernières années.

L'

action Snap se négociait à 13,3 dollars, soit moins que son prix d'introduction en bourse de 17 dollars en 2017.

Les

analystes ont déclaré que les perspectives de bénéfices de base de Snap suggéraient que les dépenses dépasseraient la croissance de ses revenus, étant donné que les effectifs ont augmenté de 52 % au cours du trimestre précédent.

"Il y a beaucoup de choses à gérer dans l'environnement macro aujourd'hui", a déclaré le président-directeur général Evan Spiegel lors d'une conférence sur la technologie lundi.

GRAPHIQUE : Valeurs de la publicité numérique cette année