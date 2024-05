Digital Turbine, Inc. est un fournisseur de plate-forme de croissance mobile indépendante qui améliore le paysage pour les annonceurs, les éditeurs, les transporteurs et les fabricants d'équipement d'origine (OEM). La société propose des produits et des solutions de bout en bout qui tirent parti de la technologie pour tous les participants de l'écosystème des applications mobiles, permettant la découverte de marques et la publicité, l'acquisition et l'engagement d'utilisateurs, et l'efficacité opérationnelle pour les annonceurs. Ses segments sont les suivants : On Device Solutions (ODS) et App Growth Platform (AGP). Le segment ODS comprend des produits et des services qui simplifient la découverte et la fourniture d'applications mobiles et de contenus multimédias pour les utilisateurs finaux. Le segment AGP comprend les solutions publicitaires et les solutions de monétisation des publicités. Ses solutions publicitaires s'adressent à deux segments clés : Les développeurs d'applications et les marques et agences, ce qui leur permet d'exécuter des campagnes mobiles ciblées sur l'inventaire d'applications directes de la société.

Secteur Logiciels