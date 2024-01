Digital Value SpA est une société holding basée en Italie, qui fournit des solutions et des services informatiques (technologies de l'information) en partenariat avec d'autres fournisseurs de TI. Son offre comprend des centres de données et des nuages hybrides, des réseaux de mise en réseau et de renseignement, des logiciels d'infrastructure d'entreprise, la sécurité et la cybersécurité des TIC (technologies de l'information et de la communication) et la transformation numérique. La société fournit des certifications pour l'ensemble de l'offre informatique des principales marques du marché. Elle est active dans les secteurs des télécommunications, des services publics, de l'automobile, de la défense, des transports, de l'administration publique centrale et des finances, en se concentrant sur les clients grands comptes.

Secteur Services et conseils en informatique