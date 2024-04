(Alliance News) - Digital Value Spa a signé vendredi une offre ferme régissant les principaux termes de l'acquisition d'une participation de 100% dans le capital social d'Infordata Spa, une société basée en Amérique latine, pour un montant fixe de 22 millions d'euros.

Cette offre a été acceptée par l'actionnaire unique actuel d'Infordata, In Holding Spa.

"Infordata, avec ses filiales, dont Eurolink Srl à 100% et Technis Blu Spa à 78,8%, représente un important groupe national actif dans la conception et le développement de programmes pour l'automatisation des procédures d'entreprise, la fourniture de services de support, de conseil et de formation pour l'implémentation de systèmes informatiques, dont l'acquisition représente un complément stratégique pour Digital Value", a précisé Digital Value dans une note.

Infordata, avec neuf bureaux dans le centre de l'Italie, a enregistré des revenus de plus de 120 millions d'euros et un EBITDA de 7,9 millions d'euros en 2023, avec plus de 400 personnes hautement qualifiées.

Technis Blu "est l'une des principales entreprises italiennes en termes d'expertise sur les solutions SAP, tandis qu'Eurolink se targue d'une présence importante sur le marché de l'administration publique avec des services d'applications et de systèmes", précise encore Digital Value.

Selon l'accord, il est prévu qu'à la date de clôture, In Holding souscrira, pour une valeur totale de 6,6 millions d'euros, des actions ordinaires de Digital Value nouvellement émises.

In Holding bénéficiera d'une option de vente à DV Holding Spa des actions DV encore en sa possession le dernier jour de bourse de 2026, pour une contrepartie égale au prix de souscription correspondant, net des dividendes et autres revenus payés ou dus à In Holding en tant que détenteur des actions DV.

Grâce à cette intégration, Digital Value entend accroître son rôle de partenaire dans l'offre de services, en s'accréditant auprès des principaux opérateurs nationaux comme point de référence pour les offres technologiques de bout en bout", lit-on dans la note. "Avec le groupe Infordata, en effet, Digital Value renforce ses compétences en matière de solutions applicatives et de services associés, et consolide sa maîtrise des infrastructures en bénéficiant de nouvelles ressources et de synergies encore plus fortes avec l'écosystème des vendeurs multinationaux".

L'action Digital Value a clôturé vendredi dans le vert, avec une hausse de 2,5 pour cent à EUR53,40 par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

